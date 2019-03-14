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Тиран и взяточник: что известно о бизнесмене, устроившем кровавую бойню в Киеве

STYLERПроисшествия    14.03.2019 - 13:04
Тиран и взяточник: что известно о бизнесмене, устроившем кровавую бойню в Киеве
Фото: Бизнесмен Максим Чаленко (коллаж РБК-Украина)

Бизнесмен уже имеет репутацию взяточника, а его жена обращалась в полицию не впервые

В среду, 13 марта, в Киеве бизнесмен Максим Чаленко устроил пьяный дебош, угрожал расправой соседке, после чего избил жену и выбросил собаку из окна.

Мужчина попал вечером к себе домой, будучи сильно пьяным. Он напал на соседку, угрожая ей жестокой расправой и сожжением автомобиля. Потом он зашел в квартиру, избил свою жену на глазах у маленьких детей 5 и 10 лет. Также неадекват выбросил собаку из окна с высоты 12 этажа.

Стало известно, что это далеко не первая ужасная выходка мужчины. Ранее его супруга уже обращалась в полицию, но все ее заявления куда-то "пропадали".

Подозревалось, что Чаленко "решал вопрос" с полицией. В то же время сам бизнесмен уже угрожал полицейским увольнением и хвастался многочисленными связями с депутатами и контактами с другими "влиятельными людьми".

Тиран и взяточник: что известно о бизнесмене, устроившем кровавую бойню в КиевеФото: Максим Чаленко (facebook.com/KyivOperativ)

Интересно, что скандальную репутацию Чаленко заслужил и в профессиональных кругах. Так, ранее он был уволен с поста руководителя ассоциации наружной рекламы из-за взяточничества.

Он ранее был задержан в Киеве правоохранителями при попытке дать взятку начальнику Управления рекламы, пишет издание Антикор со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сам Чаленко говорил в заявлениях журналистам о коррупции в Управлении рекламы, но в то же время категорически выступал против введения новых Правил размещения рекламы.

Ранее группа подростков жестоко избила мужчину, после чего тому провели несколько операций на мозге. Сейчас мужчина до сих пор находится без сознания. Семья пострадавшего просит украинцев о финансовой помощи.

Также киевлянин жестоко избил своего соседа за то, что тот включил музыку.

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