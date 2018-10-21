Трагедия в Керчи: появилось видео с тренировочной базы Владислава Рослякова

Видео: тренировочная база Рослякова (youtube.com/Lamin Sakho)

РосСМИ опубликовали видео, на кадрах которого место, где, как утверждается, оттачивал свои навыки Владислав Росляков, устроивший бойню в крымском Политехе. Парень упражнялся там в стрельбе и применении взрывчатки. Видео было обнародовано каналом "Лайф".

Как отмечено в материале источника, Росляков стрелял, занимался сборкой и испытанием самодельных бомб в заброшенном здании недалеко от своего дома. Накануне трагического события Росляков отнёс туда свои вещи: ноутбук, телефон и записи, а после все сжег.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Lamin Sakho)

За кадром голос говорит, что на месте были найдены остатки самодельной бомбы точно такой же, какая была найдена в рюкзаке Владислава. Так же обнаружили банку с маслом для оружия и обрывки изоленты.

По словам местных жителей, накануне расправы в колледже, в районе пустыря с заброшенным домом раздавались взрывы. Это была финальная тренировка Рослякова, после которой он совершил теракт.

Найденные вещи будут доставлены на экспертизу, где специалисты получат точную информацию об их содержимом.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Lamin Sakho)

Проведут анализ звонков и удалённой переписки. Это поможет составить полную картину того, как он готовился к преступлению, а также подтвердить или опровергнуть предположительный вариант сценария происшествия, что Росляков действовал сообща с помощниками.

Напомним, ранее появилось видео со стрелком за минуты до бойни.

Также сообщалось, что соседи и родственники погибшего керченского стрелка Влада Рослякова, который совершил массовое убийство в политехническом колледже, рассказали о том, что мальчик с детства был очень жестоким.

До этого стало известно, что студенту Рослякову назначили посмертную психиатрическую экспертизу.

Видео: РБК-Украина