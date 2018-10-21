Трагедия в Керчи: Росляков готовился к нападению более полутора лет

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что он также закончил специализированные курсы стрельбы в центре "Эгида +"

Владислав Росляков, главный обвиняемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, начал готовиться к преступлению в январе 2017 года. Такую информацию опубликовало российское новостное агентство "РИА Новости".

Источник издания рассказал, что студент начал готовиться за полтора года до инцидента и действовал в одиночку.

"Больше непойманных стрелков нет", - заверил собеседник агентства.

В частности, Владислав Росляков тренировался взрывать самодельные устройства. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже проверяют поле, на котором это предположительно могло происходить. Сообщается, что поле находилось недалеко от дома Рослякова. Сейчас оно оцеплено по периметру. Поле, по отзывам местных жителей, было заброшенным.

"Здесь кошки, собаки, бомжи ходят. И все время что-то грохочет — может, мост строят, может, петарды взрывает кто-то", - рассказали местные жители.

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Сообщается также, что перед тем, как совершить преступление, именно на этом поле 18-летний студент сжег религиозную литературу - здесь были обнаружены обгоревшие страницы Библии. На одной из них была обведена фраза: "Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его".

Кроме того, сотрудник учебного центра "Эгида Плюс", который пожелал остаться инкогнито, рассказал, что Владислав Росляков проходил шестичасовое обучение стрельбе. Росляков, по его словам, скорее всего, искал школы по интернету и наткнулся на их сайт.

"Он позвонил по телефону - попросил записать на курсы. Это было в июле. Курс он прошел 18 июля", — вспоминает сотрудник учебного центра.

Напомним, ранее появилось видео со стрелком за минуты до бойни.

Также сообщалось, что соседи и родственники погибшего керченского стрелка Влада Рослякова, который совершил массовое убийство в политехническом колледже, рассказали о том, что мальчик с детства был очень жестоким.

Видео: (video.rbc.ua)