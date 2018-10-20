Трагедия в Керчи: в сеть попало видео с кадрами внутри Политеха после взрыва

Видео: Керченский колледж. Место происшествия (youtube.com/Следственный комитет РФ)

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал в сети видео, в котором запечатлены последствия от взрыва бомбы в керченском политехническом колледже, 17 октября во время бойни . Также в видео сообщается о том, что спецслужбы РФ намерены выяснить обстоятельства массового убийства и причины, по которым оно было совершено. Видео было опубликовано на YouTube-канале следственного комитета.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Следственный комитет РФ)

Глава ведомства, Александр Бастрыкин, провел экстренное совещание, в ходе которого дал ряд конкретных поручений, которые касаются дальнейшего следствия:

"Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения. Важно выяснить причину агрессии нападавшего".

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Следственный комитет РФ)

Кроме того, следственной группе предстоит выяснить некоторые нюансы по этому делу. В частности им поручено узнать о том, какая психологическая обстановка была создана для студента, взорвавшего бомбу; и тщательно изучить вопросы по организации безопасности учебного заведения.

Напомним, недавно стали известны шокирующие детали про разорвавшуюся бомбу.

Известно, что вчера, 19 октября в оккупированной Керчи похоронили 17 жертв бойни в колледже.

Ранее мы сообщали, что отец "керченского стрелка" Игорь Росляков впервые прокомментировал массовое убийство в колледже. По словам родителя, Влад мечтал стать моряком, однако не набрал проходной балл. В детстве он, также как дедушка, хотел ходить в рейсы.

Видео: РБК-Украина