Трагедия под Ровно: на качелях нашли повешенным 9-летнего мальчика
Под Ровно обнаружили повешенным мальчика 9 лет на веревке от качелей. Трагедия произошла в селе Кошмаки в Варашском районе в четверг, 29 июля.
Об этом передали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.
Сообщение медикам поступило сегодня около 19:00. Звонивший рассказал, что в Кошмаках "повесился мальчик".
"По словам особы, которая вызвала "скорую", дети нашли брата повешенным на веревке, из которой сделаны качели", - говорится в публикации.
На вызов отправилась бригада Новорафаливського пункта постоянного базирования.
Медики "скорой" ничем помощь уже не могли, и только констатировали биологическую смерть ребенка.
О жутком происшествии уже сообщили полицейским.
Предварительно известно, что мальчик из многодетной семьи. По словам очевидцев, родителей не было рядом с ребенком.
В пресс-службе полиции Ровенской области о трагическом ЧП пока ничего не сообщают.
Ранее сообщалось, что под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было.
Напомним также, что перед этим под Киевом в Вышгороде совершил суицид 14-летний мальчик, который накануне угрожал одноклассникам взрывом.