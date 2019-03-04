Трактор переехал ребенка под Полтавой: все подробности

ЧП под Полтавой - трактор переехал ребенка (коллаж РБК-Украина)

Мальчик выпал во время движения трактора

В воскресенье, 3 марта, около 10:00 в селе Рясское Машевского района Полтавской области трактор переехал восьмилетнюю ребенка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

За рулем трактора находился 28-летний водитель - отец погибшего мальчика. Известно, что ребенок выпал из транспортного средства во время движения и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время продолжаются следственные действия и полиция выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребенка.

Напомним, в Херсоне пятилетняя девочка умерла от интенсивной инвазии аскаридозом (инфицирование глистами) и ее осложнений.

Ранее мы писали, что в Тернопольской области четырехлетний мальчик утонул в реке. Когда его нашли, он был еще жив, но медикам не удалось реанимировать ребенка.

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