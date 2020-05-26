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"Трупохранилище" в частном доме: киевлянин устроил похоронный дом в собственном доме

STYLERПроисшествия    26.05.2020 - 09:00
"Трупохранилище" в частном доме: киевлянин устроил похоронный дом в собственном доме
Фото: во дворе дома прямо на улице трупы омывают из шланга (kriminal.ictv.ua)

Соседи просто в шоке от того, что происходит за их заборами

Киевлянин Вадим Малиновский устроил "трупохранилище" в частном доме под названием Похоронный дом "Память" по улице Стеценко, 25. Об этом говорится в расследовании ICTV.

Журналисты узнали, что в этом же доме второй этаж занимает его семья, а на первом хозяин в холодильниках сохраняет тела умерших.

Во дворе дома прямо на улице трупы омывают из шланга. Соседи просто в шоке от того, что происходит за их заборами.

На любые обращения соседей в прокуратуру, следователей правоохранительных органов Малиновский мгновенно реагирует поэтому какого-либо ответа с их стороны в правовом поле нет, говорится в сюжете.

Журналисты отмечают, что запрет работы в Украине частных трупосховищ в соответствии с действующим законодательством не мешает предпринимателю сохранять тела умерших на первом этаже в собственном доме.

В дополнение, в расследовании говорится, что Малиновский своими мошенническими действиями вводит в заблуждение людей, сообщая, что его трупохранилище является государственным медицинским учреждением. Стоимость, которую Малиновский платит службам за одного покойника - 5 тыс. грн.

В свою очередь, телеканал ICTV обратился в Офис президента, Кабинет министров, правоохранительные органы с просьбой отреагировать на масштабные нарушения законодательства Украины, выявленных в ходе журналистского расследования с целью тщательной проверки всех фактов, а также дать им надлежащую правовую оценку, провести комплексную проверку по указанным в обращении адресам, установить ответственных лиц за незаконную работу и хозяйственную деятельность.

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Автор: Андрей Ярошенко

Теги Новости Украины КиевуслугиВадим МалиновскийПохоронный дом Память
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