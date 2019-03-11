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В центре Киева с дома сорвало крышу: подробности ЧП (видео)

STYLERПроисшествия    11.03.2019 - 14:45
В центре Киева с дома сорвало крышу: подробности ЧП (видео)
В Киеве ветром сорвало крышу (коллаж РБК-Украина)

Из-за ЧП улицу полностью перекрыли

В понедельник, 11 марта, из-за штормового ветра в центре Киева возле станции метро Золотые Ворота со здания сорвало крышу. Об этом сообщил Информатор в Facebook.

Инцидент произошел на улице Лысенко, 4. В результате ЧП повреждено несколько автомобилей и оборвано провода. Улицу перекрыли для движения автомобилей, а пешеходов предостерегли об опасности дальнейшего обрушения крыши.

В Киеве ветром сорвало крышу (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, в Виннице из-за урагана упавшее дерево убило 12-летнюю девочку.

Ранее сообщалось, что шквальный ветер во Львове нанес серьезный ущерб.

Также мы писали о том, что из-за страшного торнадо в США погибло неколько десятков человек.

 

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