В центре Киева с дома сорвало крышу: подробности ЧП (видео)

В Киеве ветром сорвало крышу (коллаж РБК-Украина)

Из-за ЧП улицу полностью перекрыли

В понедельник, 11 марта, из-за штормового ветра в центре Киева возле станции метро Золотые Ворота со здания сорвало крышу. Об этом сообщил Информатор в Facebook.

Инцидент произошел на улице Лысенко, 4. В результате ЧП повреждено несколько автомобилей и оборвано провода. Улицу перекрыли для движения автомобилей, а пешеходов предостерегли об опасности дальнейшего обрушения крыши.

В Киеве ветром сорвало крышу (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

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