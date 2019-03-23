Все как в тумане: жуткие подробности ДТП с маршруткой в Киеве

ДТП с маршруткой в Киеве (коллаж РБК-Украина)

ДТП с маршруткой в Киеве произошло из-за неработающих тормозов

ДТП с маршруткой в Киеве произошло на перекрестке ул. Телиги и Ильенко около станции метро "Дорогожичи". Маршрутный автобус №155 сбил троих прохожих, которых пришлось экстренно госпитализировать. По словам водителя, у него отказали тормоза. Сейчас эту информацию проверяют. Одна из пострадавших женщин рассказала подробности инцидента, передает ТСН.

Установлено, что водитель автобуса совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора. В результате аварии три женщины были госпитализированы. Врачи утверждают, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших согласилась рассказать детали жуткой трагедии.

39-летняя Юлия возвращалась вместе с сестрой Мариной домой с работы, дождалась зеленого света светофора, сделала пару шагов – дальше все как в тумане.

"В тот же момент как мы ступили пару шагов, и мы даже не сориентировались, что он на нас едет", - рассказывает Юлия.

ДТП с маршруткой в Киеве - пострадавшая Юлия (скриншот)

Сестра Юлии, Марина, попала прямо под колеса маршрутки. Ее состояние очень тяжелое, но стабильное. Возможно ей потребуется дополнительная операция на мозге, так как у девушки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Больше всех не повезло Алине Безсонной, она до сих пор не пришла в себя. Маршрутка протянула ее через весь перекресток.

ДТП с маршруткой в Киеве – жертва ДТП рассказала подробности (видео: youtube.com/ТСН)

Водитель транспортного средства задержан, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв. В своих показаниях водитель отметил, что у маршрутки отказали тормоза. Водителю маршрутки может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет.

Как сообщалось ранее, 16 марта в Киеве автомобиль сбил девушку прямо на пешеходном переходе. В результате столкновения с автомобилем девушка получила серьезную травму бедра.

Также мы писали о том, что в Виннице в конце января водитель маршрутки сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После удара ребенок отлетел за 30 метров. Водитель до сих пор гуляет на свободе.