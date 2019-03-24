Убил и сжег: шокирующие детали расправы над водителем Uber в Киеве

Убийство таксиста Uber произошло под Киевом (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Убийство таксиста Uber было совершено гражданином Белоруссии

Убитого мужчину, который работал таксистом в службе Uber на собственном авто Аudi A5, нашла в среду, 20 марта, в Яготинском районе Киевской области местная жительница. Об этом сообщил Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, 73-летняя женщина обнаружила обгоревший труп на обочине дороги. Об этом она сообщила в полицию.

А на следующий день правоохранители получили обращение от женщины, которая сообщила, что ее 36-летний муж, работавший водителем в службе такси Uber, бесследно исчез.

Убийство таксиста Uber произошло под Киевом (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В субботу, 23 марта, по подозрению в убийстве полиция задержала 28-летнего гражданина Республики Беларусь, который в последнее время проживал в Киеве. А на родине он разыскивался за мошенничество.

Во время допроса задержанный признался, что ему нужны были деньги и он убил мужчину, чтобы завладеть его автомобилем и продать на запчасти.

Задержанный признался, что он жестоко убил водителя в столице, вывез за пределы Киева и сжег его тело.

Также известно, что жена подозреваемого ожидает ребенка.

Убийство таксиста Uber произошло под Киевом (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ранее мы писали о том, что в субботу, 23 марта, подозреваемый в убийстве 25-летнего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова 28-летний Кингисепп Луан с позывным "Лука" погиб от взрыва в квартире в Киеве.

А также сообщали, что стали известны подробности жестокого убийства 16-летней школьницы Екатерины Лыткиной из Волынской области - девушку забили до смерти бейсбольной битой. Теперь подозреваемые парни пытаются избежать справедливого наказания.