Убитые супруги лежали в огне: найдена предсмертная записка (фото)

Мужчина застрелил жену и себя в Коломые – найдена предсмертная записка (коллаж РБК-Украина)

В Коломые мужчина застрелил свою супругу во время семейного конфликта

Мужчина застрелил свою жену и себя после словесной перепалки, которая возникла накануне. Трагедия произошла вечером 27 мая в Коломые. Как сообщается, пожарные получили сообщение о возгорании в жилом доме. Во время тушения пожара спасатели обнаружили два тела, которые были убиты из ружья. Подробности инцидента рассказали в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, 27 мая очевидцы заметили пожар в одной из комнат частного дома и около 19:56 вызвали пожарную службу. Во время тушения возгорания спасатели нашли тела двух супругов, которые погибли от огнестрельного ранения.

Полиция установила, что до смертельного происшествия супруги конфликтовали. В ходе словесной перепалки 54-летний муж застрелил 56-летнюю жену из ружья. Возле тела мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Затем он написал предсмертную записку, поджег одну из комнат и застрелился сам. В записке мужчина извинился перед родными за содеянное.

Мужчина застрелил жену и себя в Коломые – найдена предсмертная записка (фото: if.npu.gov.ua)

На текущий момент работа полиции направлена на установление правдивости версии, описанной в предсмертной записке.

По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство.

Мужчина застрелил жену и себя в Коломые – найдена предсмертная записка (видео: youtube.com)

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