Убийство хирурга в Киеве: семья погибшего была замешана в громком скандале в Донецке

Убийство хирурга в Киеве (коллаж РБК-Украина)

В деле об убийстве пластического хирурга Андрея Сотника всплыли новые подробности

Убийство хирурга Андрея Сотника в Киеве на улице Саксаганского произошло 2 февраля вечером и вызвало широкий резонанс в обществе. 42-летнего врача, директора частной столичной клиники застрелил киллер во дворе дома, после чего забрал из рук погибшего белый пакет и скрылся - убийца сел в авто, которое его поджидало рядом с местом преступления.

Правоохранители считают, что водитель в машине был сообщником киллера.

Также в полиции озвучили мнение, это это было заказное убийство. Среди рассматриваемых версий указаны связи Сотника в его родном Донецке (врач с семьей переехал из оккупированного города в 2014 году в Киев), а другая связана с его финансовой деятельностью - мол, хирург давал пациентам деньги в долг на дорогие косметические процедуры.

Сотник руководил клиникой DMK Ukraine вместе с женой Юлией (в девичестве - Борзых). Вся семья врача связана с работой в сфере медицины и бизнеса.

Родные Андрея утверждают, что никаких угроз в свой адрес не поступало, как и спорных вопросов в предпринимательстве. Однако на самом деле в Донецке семья фигурировала в громком скандале еще в 2012 году. Об этом писали местные СМИ.

Так, работники поликлиники "Врачебно-косметологической лечебницы" в Донецке на Университетской с 29-летней историей обращались в прессу с открытым письмом, в котом жаловались на произвол со стороны собственника помещений коммунальной больницы ООО "Легинь", учредителем которой являлся муж главврача ВКЛ Елены Луниной Николай Васильевич Сотник (отец Андрея Сотника).

Персонал рассказывал о массовых увольнениях после того, как значительную часть всего помещения клиники продали (из 220 квадратных метров осталось 150 "квадратов"), а также серьезно урезали оклады рабочим.

Семья убитого в Киеве Андрея Сотника фигурировала в скандале в Донецке (Фото: скрин 62.ua)

Тогда в ситуацию просили вмешаться мэра города, обращались с иском в суд, ставили в известность СБУ, прокуратуру и даже президента.