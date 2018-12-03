Убийство сотрудницы Одесского СИЗО: в суде показали видео следственного эксперимента

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) УК
В Одессе в Малиновском районном суде в понедельник, 3 декабря, состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве сотрудницы одесского СИЗО Елены Порошенко 17 августа 2017 года. В зале суда продемонстрировали видеозапись следственного эксперимента, сообщает Odessa.online.
На кадрах видно, как обвиняемый Василий Чемериз рассказывает и показывает, как именно убил и расчленил девушку - младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алену Порошенко.
По его словам, Порошенко не сопротивлялась и отдала резиновую дубинку и газовый баллончик после того, как он ударил ее по голове и повалил на землю.
Чемериз рассказал, что потерпевшая вошла в свинарник сама, чтобы посмотреть на маленьких поросят, там он ударил девушку по голове, повалил на землю, затем связал веревкой руки и ноги и закрыл рот тряпками. Затем обвиняемый расстегнул блузку и несколько раз ударил ее ножом в шею, а после, вытащив тело на территорию хоздвора, разрубил топором и засунул в мешки.
Тело погибшей, ее одежду и вещи (кроме дубинки, которую убийца спрятал), Чемериз выкинул в мусорный контейнер.
После этого Чемериз вымыл орудие убийства, замочил свои вещи и пошел курить.
Фото: odessa.online
На следственный эксперимент Чемериз согласился, потому что, по его словам, не видел смысла что-то скрывать.
Напомним, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко Василий Чемериз заявил, что его заставили пойти на это преступление.
Напомним, что ранее в ноябре Ильичевский городской суд Одесской области приговорил обвиняемого в жестоком убийстве - забил до смерти мужчину после ДТП - к 15 годам лишения свободы.
Также мы писали о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах прокуроры обвинили женщину из Марокко в жуткой расправе над своим любовником, с которым проживала вместе семь лет. По версии следователей, она застрелила, расчленила и приготовила из фрагментов тела блюдо макбус, которым накормила пакистанских рабочих.
Видео: РБК-Украина