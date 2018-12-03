Убийство сотрудницы Одесского СИЗО: в суде показали видео следственного эксперимента

Фото: коллаж РБК-Украина

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) УК

В Одессе в Малиновском районном суде в понедельник, 3 декабря, состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве сотрудницы одесского СИЗО Елены Порошенко 17 августа 2017 года. В зале суда продемонстрировали видеозапись следственного эксперимента, сообщает Odessa.online.

На кадрах видно, как обвиняемый Василий Чемериз рассказывает и показывает, как именно убил и расчленил девушку - младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алену Порошенко.

По его словам, Порошенко не сопротивлялась и отдала резиновую дубинку и газовый баллончик после того, как он ударил ее по голове и повалил на землю.

Чемериз рассказал, что потерпевшая вошла в свинарник сама, чтобы посмотреть на маленьких поросят, там он ударил девушку по голове, повалил на землю, затем связал веревкой руки и ноги и закрыл рот тряпками. Затем обвиняемый расстегнул блузку и несколько раз ударил ее ножом в шею, а после, вытащив тело на территорию хоздвора, разрубил топором и засунул в мешки.

Тело погибшей, ее одежду и вещи (кроме дубинки, которую убийца спрятал), Чемериз выкинул в мусорный контейнер.

После этого Чемериз вымыл орудие убийства, замочил свои вещи и пошел курить.

Фото: odessa.online

На следственный эксперимент Чемериз согласился, потому что, по его словам, не видел смысла что-то скрывать.

Напомним, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО Алены Порошенко Василий Чемериз заявил, что его заставили пойти на это преступление.

Напомним, что ранее в ноябре Ильичевский городской суд Одесской области приговорил обвиняемого в жестоком убийстве - забил до смерти мужчину после ДТП - к 15 годам лишения свободы.

Также мы писали о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах прокуроры обвинили женщину из Марокко в жуткой расправе над своим любовником, с которым проживала вместе семь лет. По версии следователей, она застрелила, расчленила и приготовила из фрагментов тела блюдо макбус, которым накормила пакистанских рабочих.

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Видео: РБК-Украина