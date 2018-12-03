Убийство украинца в Италии: стали известны подробности трагедии

Видео: YouTube/ТСН

Отец украинца, который погиб в Неаполе, рассказал все подробности трагедии и сообщил, что его сын вступился за своих друзей. Об этом сообщает ТСН.

Михаил Бусуйок, отец погибшего украинца Юрия Бусуйка рассказал, что разговаривал с сыном за полчаса до его гибели. Юрий позвонил и сообщил, что заканчивает свои дела и собирается домой. По словам отца, сын был в хорошем настроении.

Однако до дома Юрий так и не дошел. Через 15 минут после разговора пришла соседка вместе с девушкой и сообщила, что Юрия ранили и увезли в госпиталь. Позже стало известно, что молодой человек скончался, несмотря на все усилия медиков.

Михаил Бусуйок отметил, что информация, которую распространили итальянские СМИ о том, что конфликт произошел в клубе и все участники были в состоянии алкогольного опьянения, не соответствует действительности.

По предварительным данным правоохранителей, человек, который напал на Юрия – уроженец Польши и ранее у него уже были проблемы с законом.

"У него был товарищ-итальянец украинского происхождения и он встречался с девушкой. Как сообщают в газете, с ними на улице эта стычка произошла, сын шел неподалеку. Девушка вырвалась от нападавшего, догоняет моего сына и умоляет о помощи. Сын возвращается и защищает их. И произошел такой инцидент – его ранили в горло, в область сердца, живот", - рассказал Михаил Бусуйок.

Как рассказал отец, Юрий был отзывчивым парнем и всегда был готов прийти на помощь. Он родился в 1982 году в Черкасской области. Закончил исторический факультет Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого. После учебы – преподавал историю в школе. В Италию сначала уехали жить отец с матерью, после выхода на пенсию. А потом к ним приехал Юрий. Он прожил в Неаполе девять лет и работал на стройке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Неаполе при странных обстоятельствах погиб украинец.

А также мы писали о том, что в Киеве сын жестоко изрубил свою мать и ее подругу.

Видео: РБК-Украина