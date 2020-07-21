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На украинском курорте охрана дискотеки жестоко избила посетителей: появилось видео

Урзуф, Вторник 21 июля 2020 23:58
На украинском курорте охрана дискотеки жестоко избила посетителей: появилось видео
Под Мариуполем на курорте избили отдыхающих (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В полиции зарегистрировали видео с массовой дракой на территории заведения

На курорте Урзуф "Аврора" под Мариуполем на дискотеке охранники жестоко избили посетителей. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь, однако мужчина отказался писать заявление в полицию по факту инцидента.

Драка в развлекательном заведении произошла на этих выходных, однако только сейчас в сети появилось видео происшествия. Ролик 21 июля опубликовал местный портал 0629.

В полиции заявили, что информация о потасовках и конфликтах в Урзуфе за 18 июля им не поступала. В то же время к ним обратились медики с рассказом о том, что оказывали помощь мужчине 32 лет, который отдыхал в "Авроре".

У пострадавшего диагностировали травмы головы, но он "претензий ни к кому не имеет и заявление в полицию писать не будет".

Правоохранители уже зарегистрировали видео с избиением и намерены провести комплексную проверку.

В администрации клуба ситуацию никак не прокомментировали.

Очевидцы говорят, что один из гостей после ряда ударов по голове потерял сознание, и ему оказывали помощь посетители ночного клуба.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке (внимание - присутствует нецензурная брань и сцены насилия!)

На кадрах видно, как несколько охранников бьют посетителей, которые лежат на песке на территории дискотеки. Секьюрити применяют борцовские приемы, бьют лежачих людей, причем даже ногами. Участников драки пытаются разнять другие отдыхающие, девушки склонились над одним их пострадавших, а посетители пытаются оказать первую помощь.

Ранее сообщалось, что на курорте в Затоке застрелили супружескую пару, а убийцей оказался кум.

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