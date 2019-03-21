В Виннице мужчина перерезал себе горло на глазах у людей

Коллаж РБК-Украина

Винничанин перерезал себе горло шпателем

В Виннице мужчина перерезал себе горло шпателем прямо на глазах у людей. Чрезвычайное происшествие случилось в местном райотделе полиции.

Как сообщают журналисты "33 Канала", гражданин, который попытался совершить самоубийство, на днях был задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении убийства. Как раз в момент, когда его допрашивали полицейские, он вдруг достал шпатель и чиркнул себя по горлу.

Позже стало известно, что шпателем подследственный завладел в том же райотделе полиции, когда шел на допрос - мужчина незаметно прихватил строительный инструмент в соседней комнате отделения, где шли ремонтные работы.

Горе-самоубийца сразу были госпитализированы в ближайшую больницу. На сегодняшний день мужчина находится в тяжелом состоянии, но медики всеми силами борются за его жизнь.

Пользователи сети предполагают, что человек все же виновен в убийстве, поэтому решил оттянуть срок попадания в тюрьму. Хотя и в такой странный и крайне опасный способ. Также украинцы не исключают того, что потенциальный преступник мог "ненароком переборщить" - то есть, он не планировал причинять себе таких травм, из-за которых теперь врачи вытаскивают его с того света.

Иллюстративное фото (коллаж)

Ранее мы писали о том, что под Тернополем подростки жестоко избили палкой 16-летнюю девушку, а затем решили перерезать ей горло разбитой бутылкой. К счастью, девушку удалось спасти. Более того, пострадавшая решила простить своих обидчиков.

Заметим, что подростки довольно часто прибегают к подобной жестокости. Например два года назад в Днепропетровской области двое несовершеннолетних избили и перерезали горло 14-летнему мальчику.