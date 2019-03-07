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Винницкий Отелло: рецидивист забил ручкой от топора молодую пару (фото)

STYLERПроисшествия    07.03.2019 - 16:25
Винницкий Отелло: рецидивист забил ручкой от топора молодую пару (фото)
Убийство молодой пары под Винницей (коллаж РБК-Украина)

Убийца мужчины и женщины признался, что сделал это из ревности

Убийство молодой пары в селе Мазуровка Тульчинского района Винницкой области произошло в среду, 6 марта. А на следующий день по подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего местного жителя, сообщает Отдел коммуникации национальной полиции Винницкой области.

Местная жительница около 6:00 сообщила, что в доме находятся два человека без признаков жизни. Ими оказались жители Мазуровки - 27-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Подозреваемого задержали в четверг, 7 марта, по горячим следам. Известно, что в прошлом мужчина отсидел за убийство сожительницы. Мужчина признался в совершении убийства, сказал, что сделал это из ревности.

Предварительно известно, что убийца расправился с молодой парой с помощью палки от топора. Орудие убийства нашли на месте преступления.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Санкции статьи предусматривают срок до 15 лет или пожизненное заключение.

 

Убийство молодой пары под Винницей (фото: vn.npu.gov.ua)

Напомним, 5 марта в Харькове похоронили 14-летнюю школьницу, которую зарезал ее 16-летний бывший парень. Убитый горем отец девочки не понимает, зачем ему теперь жить.

Мы писали, что бывший МЧСник из Крыма зверски убил свою семью в Москве. За несколько дней до этого он растлил своего пятилетнего сына.

Также мы сообщали, что в Киеве нашли тело женщины в лесу. Оно находилось в метровой яме. По предварительной версии, женщина умерла от переохлаждения.

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