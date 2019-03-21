Водителя чуть не линчевали: в Киеве маршрутка сбила людей (фото, видео)

Фото: маршрутка в Киеве сбила людей возле станции метро "Дорогожичи" (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Свидетель утверждает, что водитель гнал на "красный" свет светофора

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве возле станции метро "Дорогожичи". Маршрутка № 155 сбила троих прохожих, которых экстренно госпитализировали. Как говорится на Facebook-странице "dtp.kiev.ua", свидетели аварии пробовали сдвинуть общественный транспорт, чтобы помочь пострадавшему человеку под ним.

Отмечается, что одна из женщин получила серьезные травмы лица, у нее были выбиты зубы.

На месте происшествия работает полиция и медики "скорой помощи".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Согласно предварительной информации, маршрутное такси сбило девушек, которые переходили дорогу на красный свет светофора, передает "Киев Оперативный".

Очевидцы ДТП избили водителя маршрутки.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к сообщению пользователи сети возмущаются аварией и размышляют о радикальных мерах:

"Может, пора маршрутки из города убрать? Больше троллейбусов, трамваев, автобусов большой вместимости";

"Надо забирать у водителей маршруток личные телефоны перед каждым выездом... максимум рации на волне диспетчерской службы своего АТП. Обязательный кондуктор контролер в каждой маршрутке. Каждые 2-3 месяца переаттестация по знаниям ПДД. Остановки транспорта только на остановках общественного транспорта";

"Живу поблизости и постоянно наблюдаю пролеты маршруток на красный! Не ясно, почему пассажиры не заявляют о нарушении в полицию?! На что рассчитываете? На сознательность водителя или на счастливый случай? Именно безнаказанность и наплевательское отношение приводят к таким последствиям!"

Свидетель ДТП в сети подчеркнул, что водитель автобуса сам ехал на красный свет светофора:

"Являюсь свидетелем ДТП и присутствовала в 155 автобусе. Действительно, водитель ехал очень быстро и ехал на красный. Я ехала в автобусе с конечной остановки на Борщаговке и водитель был доброжелательный, показывал где выйти пассажирам, успокаивал девочку в шуточной форме, что довезет ее в пункт назначения (девочка не понимала, почему мы объезжаем Шулявский мост), после моста Шулявского начали быстро гнать и на Дорогожичах все случилось. Лобовуха вся разбитая, все выскочили, водитель держится за голову, все поднимают автобус, звонят в скорую... очень страшная картина".

Как сообщалось ранее, 16 марта в Киеве автомобиль сбил девушку прямо на пешеходном переходе. В результате столкновения с автомобилем девушка получила серьезную травму бедра.

Также мы писали о том, что в Виннице в конце января января водитель маршрутки сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После удара ребенок отлетел за 30 метров. Водитель до сих пор гуляет на свободе.

Напомним, недавно под Киевом сотрудник полиции насмерть сбил мужчину. После происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о ДТП.