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На Волыни 1,5-месячный младенец отравился неизвестным газом: первые подробности

STYLERПроисшествия    15.03.2019 - 21:34
На Волыни 1,5-месячный младенец отравился неизвестным газом: первые подробности
Отравления младенца неизвестным газом произошло на Волыни (фото: pixabay.com)

Отравившийся младенец находится в больнице

Отравление младенца на Волыни, которому едва исполнилось полтора месяца, произошло в четверг, 14 марта. Об этом в Facebook сообщил Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В сообщении говорится, что медики спасали младенца, который отравился неизвестным газом. Ребенок находится в больнице.

В сообщении не сказано, каким именно газом отравился ребенок, однако пользователи сети предполагают, что это был именно угарный газ, который стал причиной не одного десятка смертей в этом году.

"В результате отравления неизвестным газом наша бригада госпитализировала в ЦРБ ребенка в возрасте 1 месяц и 15 дней", - говорится в сообщении.

Кстати, в Днепре шестеро учеников четвертого класса получили отравление из-за самодельных игрушек - "лизунов", рецепт изготовления которых они нашли в интернете.

Ранее мы писали, что горе-мать, которая оставила трехлетнюю дочь на неделю без еды и воды, сделала это умышленно и не раскаивается в содеянном.

Также сообщалось, что скандальный депутат из Новоукраинки Александр Мольченко, едва не заморивший четырехлетнего сына голодом, пожаловался на истощение.

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