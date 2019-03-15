Второй случай в доме за год: в Киеве 17-летний парень выпрыгнул с балкона

Самоубийство 17-летнего подростка - подробности ЧП в Киеве (иллюстративное фото РБК-Украина)

Парень, выпавший с балкона, не жил в этом доме

Молодой парень выпал из окна многоэтажки в Соломенском районе Киева вечером в пятницу, 15 марта. Он погиб на месте. ЧП произошло по адресу улица Голего, 12 (жилой массив Караваевы дачи), сообщает Информатор.

В полиции информировали, что личность погибшего установлена, им оказался молодой человек, 2001 года рождения. Известно, что парень не проживал в этом доме. Предполагают, что он мог выпасть с общего балкона 10 этажа.

К слову, жильцы дома часто жаловались, что на балконах в подъезде, в котором нет консьержа, часто собирались молодые люди и употребляли марихуану.

Отмечается, что в январе 2019 года в этом же доме произошло ЧП - молодой парень также выпал с балкона.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области жена священника УПЦ МП свела счеты с жизнью, у нее осталось четверо детей.

Также мы писали о том, что в Киеве мама молодого украинского военного, который служит в зоне ООС, выпала из окна седьмого этажа и погибла на месте.

Недавно стало известно, что полиция смогла установить личность подростка, которого обнаружили привязанным к мосту в Покровске.