Выбросила в мусорный бак: в Запорожье нашли тело младенца в пакете

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тело новорожденного отправили на экспертизу которая определит причину смерти

Тело мертвого младенца в пластиковом пакете обнаружили в мусорном баке во дворе многоэтажки на окраине Запорожья на улице Новгородская, 22. Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в области, в настоящее время правоохранители разыскивают мать ребенка.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

О жуткой находке полиции 10 марта сообщил местный житель, который выбрасывал мусор в бак.

Тело младенца отправили на экспертизу, которая определит причину смерти.

Фото: google.com/maps

Как сообщалось ранее, недавно под Сумами в селе Недрыгайлово обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Выяснилось, что у 27-летней горе-матери уже есть двое детей, но она лишена родительских прав, так как ведет антисоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Также мы писали о том, что женщина, которая убила новорожденную дочь и бросила тело в покинутом доме неподалеку от улицы Фрометовская в Киеве, является работницей одного из детских садиков. Выяснилось, что 35-летняя повар проживает в общежитии в Голосеевском районе.

Напомним также, что недавно в Одесской области женщина родила ребенка, а потом живьем его закопала в огороде.