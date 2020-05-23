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Взрыв у офиса Медведчука: появилось видео

STYLERПроисшествия    23.05.2020 - 15:13
Взрыв у офиса Медведчука: появилось видео
Виктор Медведчук (фото: РБК-Украина)

Взрыв у офиса Медведчука устроили активисты

У офиса главы партии "За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв. Во время акции активисты жгут фаеры, бросают дымовые шашки и требуют от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены. Видео, снятые во время беспорядков возле офиса Медведчука, опубликованы в Telegram.

Как сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS, полиции ужалось задержать двух активистов.

"Очевидцы сообщили нашему телеграм-каналу, что возле офиса главы партии "За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв. По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв. Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать", - говорится в заявлении PavlovskyNEWS.

Взрыв у офиса Медведчука попал на видео

В Telegram-канале "Украина 24/7" опубликовали видео на котором видно, как активисты бросают дымовые шашки.

"Участники Нацкорпуса жгут фаеры и бросают дымовые шашки. Они требуют от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены. На асфальте возле входа надписи "ОПЗЖ = Россия". Происходят стычки с полицией", - говорится в сообщении.

Взрыв у офиса Медведчука попал на видео

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин сообщил, что в результате взрыва есть пострадавшие.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление ... Есть пострадавшие", - заявил он в комментарии "Громадське".

Напомним, что ранее прокуратура Киевской области подала иск об истребовании двух земельных участков площадью 34,62 гектара на берегу реки Стугна в Обуховском районе, на которых расположен особняк народного депутата Виктора Медведчука.

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Автор: Ирина Мельник

Теги Новости Украины Виктор Медведчукактивисты
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