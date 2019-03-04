Забрали деньги для больных раком детей: подробности ЧП в Киеве

ЧП в Киеве - хулиганы украли деньги для онкобольных детей (коллаж РБК-Украина)

В Киеве подростки избили охранника и забрали деньги для онкобольных детей

В Киеве трое парней, 16-ти, 17-ти и 22-х лет разбили ящичек для благотворительных пожертвований детям больных ракам благотворительного фонда "Надеюсь и Верю" и украли оттуда деньги, сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, в 22:15 в супермаркете Varus на бульваре Перова, 36 (жилой массив "Воскресенка").

Они также избили охранника, который пытался препятствовать хищению денежных средств. Все трое задержаны, на них написано заявление в полицию.

Известны также имена злоумышленников: Боймистер Вячеслав Владимирович (1996 года рождения), Кашин Артем Владимирович (2002 года рождения) и Парчевский Богдан Юрьевич по кличке "Кадет" (2001 года рождения).

Выяснилось, что все они - местные жители. Двоим парням по 16 и 17 лет, старшему - 22 года.

ЧП в Киеве - хулиганы украли деньги для онкобольных детей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети призывают наказать "малолетних отморозков".

"Их нужно свозить к тем детям, которым нужны эти деньги!" - призывает Serg Gerashenko.

"Чтобы вы все мрази заболели тем же!" - желает Александр Цымбал.

"Мразота малолетняя!" - возмущается Зубчик Инна.

Недавно мы сообщали. что в Киеве избили известного журналиста.

А также писали о том, что в Харькове агрессивный маршрутчик жестоко избил пенсионера.