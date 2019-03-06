Загадочная массовая смерть под Житомиром: новые подробности трагедии (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Тела четырех погибших обнаружили только через несколько дней после смерти

Загадочная смерть четырех человек под Житомиром в Коростышеве вероятно связана с отравлением суррогатным алкоголем, но также могла быть вызвана и другой причиной. Тела мужчин обнаружили в частном доме прямо за столом, и на месте происшествия полиция не зафиксировала следов борьбы. Отмечается, что массовая смерть произошла за 3-6 дней до того, как погибших нашли, говорится в сюжете ТСН.

По словам руководителя центра связей с общественностью ГУ Нацполиции области, признаков телесных видимых повреждений у мужчин не нашли. Оставленное спиртное - бутылку с водкой - изъяли для проведения анализа.

Правоохранителей вызвала сестра одного из погибших Оксана. Они вместе жили в доме на два входа.

Сообщается, что женщина долгое время не видела свет в окнах, а на телефонные звонки брат не отвечал.

Когда полицейские зашли в помещение, мужчина и трое его гостей лежали на полу в комнате возле накрытого стола.

Оксана говорит, что ее 47-летний брат любил выпить, и к нему не редко приходили собутыльники.

Остальные погибшие - мужчины 36, 51 и 54 лет - были местными. Все безработные.

Фото: скриншот видео

Как думает Оксана, смерть наступила внезапно, так как никто из них не пытался выйти из комнаты.

"У стола, как они встали выпить по сто граммов, выпили - и все, у стола они все попадали", - говорит женщина

По мнению родных, смерть четверых мужчин была вызвана употреблением суррогатного алкоголя.

Между тем правоохранители допускают, что они задохнуться, так как у хозяина дома из-за задолженности отключили газ, и мужчина обогревал помещение печью на дровах.

Полиция расследуется по статье умышленное убийство.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, 7 февраля в центре Одессы в Приморском районе в одной из квартир были обнаружены тела трех молодых людей 1989, 1994 и 2000 годов рождения. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

Напомним, что львовская полиция, которая расследует дело о гибели двух киевских туристов в съемной квартире из-за отравления угарным газом, склоняется к тому, что отвечать за неисправность колонки будет владелец этой квартиры. Так, вероятная причина отравления – повреждение вытяжки, которая не сработала при включении газовой колонки.