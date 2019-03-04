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Замерзла в лесу: в Киеве нашли тело женщины в яме (видео)

STYLERПроисшествия    04.03.2019 - 09:15
Замерзла в лесу: в Киеве нашли тело женщины в яме (видео)
ЧП в Киеве - в лесу нашли труп женщины (коллаж РБК-Украина)

Тело женщины пролежало в яме более трех дней

В воскресенье, 3 марта, в Деснянском районе столицы (микрорайон Быковня) обнаружили тело женщины, окоченевшее от холода, которой на вид около 60-ти лет, сообщает Информатор.

Известно, что тело находилось в сотне метров от жилых частных домов на улице Ушицкого. Его обнаружили сотрудники конно-спортивного клуба. При себе у женщины не было никаких документов. В кармане обнаружили пакет с лекарствами.

 

ЧП в Киеве - в лесу нашли труп женщины (фото: informator.ua)

По информации полиции, женщина умерла более трех дней назад. Тело лежало в скрученном состоянии на дне метровой ямы, оставшейся после выкорчевывания дерева.

Предварительно известно, что следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Она окоченела от холода и тело уже начало разлагаться.

Личность погибшей и обстоятельства смерти устанавливаются.

ЧП в Киеве - в лесу нашли труп женщины (видео: YouTube/informator.ua)

Напомним, в Харькове на Холодной горе 16-летний подросток зарезал 14-летнюю девочку из-за неразделенных чувств.

К слову, на Закарпатье в женщину вселились демоны. Голоса в голове приказывали ей убить своего ребенка и вырвать ему сердце.

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