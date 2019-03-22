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Замотали в красную ткань и заклеили скотчем: на кладбище нашли мертвого младенца

STYLERПроисшествия    22.03.2019 - 12:07
Замотали в красную ткань и заклеили скотчем: на кладбище нашли мертвого младенца
Коллаж РБК-Украина

Мертвого новорожденного обнаружил случайный прохожий на городском кладбище

В Харькове на городском кладбище прохожий обнаружил тело мертвого младенца. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Мертвого новорожденного ребенка нашел 54-летний житель Харькова, который занимался сбором металлолома и мусора на городском кладбище на улице Академика Павлова.

Он позвонил в Московский отдел полиции и сообщил о жуткой находке. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, эксперты и представители ГУНП в Харьковской области.

Замотали в красную ткань и заклеили скотчем: на кладбище нашли мертвого младенца

Мертвый младенец на кладбище (Национальная полиция)

Возле одной из заброшенных могил был обнаружен пакет с ребенком. Тело новорожденного было завернуто в кусок ткани красного цвета, потом обернуто полимерным пакетом черного цвета и все это было перемотано скотчем.

По предварительным данным экспертов, младенцу не более одного месяца и это мальчик. Для установления причины смерти ребенка, тело было отправлено на экспертизу. На данный момент неизвестно, сколько тело ребенка пролежало на кладбище.

 

Мертвый младенец на кладбище (Национальная полиция)

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и собрала вещественные доказательства для экспертизы.

Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельствах и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кропивницком нашли тело младенца в пакете.

А также рассказывали о том, что в Ровно горе-мать с воспалением мозга зарезала младенца.

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