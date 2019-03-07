ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожье напали на педофила и активиста Антимайдана: все подробности

STYLERПроисшествия    07.03.2019 - 15:28
В Запорожье напали на педофила и активиста Антимайдана: все подробности
Нападение на активиста в Запорожье - кто такой Валерьян Горбачев (коллаж РБК-Украина)

Валерьян Горбачев "прославился" еще в 2007-м после похищении и растлении 15-летней девочки

Нападение на активиста Антимайдана произошло в среду, 6 марта, в Запорожье. Четверо неизвестных в масках избили и выстрелили в скандально известного активиста и педофила 67-летнего Валерьяна Горбачева, сообщил журналист Яков Носков в Facebook.

Известно, что нападение произошло в подъезде его дома. Горбачева избили и выстрелили в левое бедро.

К слову, в 2007 году против него было открыто уголовное дело по обвинению в педофилии, после того как он похитил и растлил 15-летнюю дочь известной украинской спортсменки, чемпионки Европы по плаванию Светланы Бондаренко.

Во время нападения Горбачев сопротивлялся и нанес повреждения одному из нападавших. После этого мужчины скрылись, однако личность одного из них уже установлена - это 25-летний мужчина. Розыск остальных нападавших продолжается.

Расследование ведется по статье "покушение на убийство".

 

Нападение на активиста в Запорожье - кто такой Валерьян Горбачев (фото: facebook.com)

Напомним, в 2007 году Валерьян Горбачев похитил и растлил 15-летнюю дочь украинской спортсменки Светланы Бондаренко. Тогда ему все сошло с рук, несмотря на открытое дело по статье "Вступление в половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости".

Он "прославился", как аферист, мошенник-рецидивист, был трижды судим в Украине. Сидел в колонии для осужденных с психическими расстройствами. Некоторое время проживал в РФ, где возглавлял профашистскую организацию "Слава Руси".

С детства имел проблемы с психикой, даже лечился в психбольнице. А зимой 2016 его задержали с пистолетом, прокламациями и наркотиками. Его открытки имели призывы 23 февраля 2016 захватить Запорожскую ОГА и создать "Запорожскую народную республику".

Кстати, в Москве задержали активистов, которые бросили цветы в памятник Сталину со словами: "Гори в аду, палач народов".

Также мы писали, что в селе Чабаны Киевской области депутаты сельского совета напали на журналиста и его коллегу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомире библиотекарь напал на АТОшника.

Убийство Гандзюк: решение по отстранению Мангера объявят утром В Латвии активисты призвали освободить украинских политзаключенных
Новости Украины активисты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь