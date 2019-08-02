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В Запорожье перерезали горло известному криминальному авторитету: видео 18+

STYLERПроисшествия    02.08.2019 - 10:34
В Запорожье перерезали горло известному криминальному авторитету: видео 18+
В Запорожье убили криминального авторитета (коллаж РБК-Украина)

Алексея Петрика, известного прозвищу "Петрик", жестоко убили в его же доме

В Запорожье жестоко убили криминального авторитета Алексея Петрова по прозвищу "Петрик". Мужчина был казнен двумя неизвестными во дворе своего частного дома  по улице Закарпатской.

Как видно на видео, трое мужчин спортивного телосложения зашли во двор к Петрову - он сам их впустил.

Нападение на криминального авторитета Петрика в Запорожье

Сначала они его избивали. Потом один из них достал нож и начал наносить Петрову удары в район горла. Тело пенсионера оттащили за припаркованное рядом авто Range Rover. На записи также видно, как киллеры уходят с места преступления - они даже не удосужились спрятать свои лица. Вся их одежда испачкана кровью.

Как пишут местные издания, Алексей Петров был одним из 5 членов группировки известного в городе криминального авторитета "Франца", который в 2000-х "держал" все отвалы в Запорожье. "Франц" умер в 2014 году от цирроза печени в 54 года.

После смерти шефа "Петрик" начал терять былое влияние и отошел от дел. В последние годы занимался коммерческой деятельностью.

"Несмотря на то, что “Петрик” отошел от дел, прошлое его все же настигло", - пишет издание IPnews.

Внимание! Видео содержат сцены насилия. Людям с неустойчивой психикой не смотреть!

Убийство криминального авторитета в Запорожье

Убийство криминального авторитета в Запорожье

Позже IPnews со сылкой на собственные источники сообщило, что один из нападавших по прозвищу "Буран" уже задержан. Личности других также установлены.

В сети комментируют убийство Петрова.

  • А теперь представьте, сколько эти г*ндоны убили просто так обычных людей? Я не оправдываю этого пид*ра-деда, просто навожу немного жути по фактам!
  • Жизнь - это супермаркет. Бери что хочешь, но все равно тебя ждет касса.
  • Всем таким туда дорога. Как жили так и померли.

В Запорожье перерезали горло известному криминальному авторитету: видео 18+

Скриншот

Ранее мы писали о том, что в Берлине зарезали молодую украинку.

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