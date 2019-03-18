Зарезали и сняли на видео: нашли убийц военного под Харьковом

Фото: коллаж РБК-Украина

Преступникам "светит" пожизненное заключение

Полиция раскрыла жестокое убийство 26-летнего военного под Чугуевом. Выяснилось, что мужчину убили трое местных парней за обещанное 22-летней женщиной из Харькова вознаграждение. Преступникам грозит пожизненное заключение

Военного ВСУ жестоко зарезали возле кладбища под Чугуевом несколько молодых людей, которые уже установлены. Преступникам грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в понедельник, 18 марта, в пресс-службе полиции Харьковской области.

Тело убитого 26-летнего военного было обнаружено 16 марта приблизительно за 1 километр от территории воинской части, где он служил.

Вскоре правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачили всех причастных к преступлению. Это три парня 15, 16 и 18-лет (местные) и 22-летняя женщина (из Харькова).

Как выяснилось, 13 марта компания в Чугуеве поздно вечером на автовокзале познакомилась с военным, и все вместе ушли выпивать в подъезд девятиэтажки.

За стаканом-другим девушка рассказала парням, что этот мужчина якобы ее изнасиловал. Также она предложила им убить мужчину за вознагрождение - мол, у военного есть банковская карта с большими средствами. Злоумышленники разработали план убийства.

Военного пригласили отправиться с ними в лес. Там его жестоко зарезали - нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. Одежду и вещи жертвы они забрали и сожгли.

Чтобы получить от девушки обещанное вознаграждение за убийство мужчины, парни сняли видео с преступлением.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в марте в Нововолынске ветеран АТО после драки с 15-летним подростком попал в больницу с тяжелой травмой. Через несколько дней военный скончался - у пострадавшего была трещина в голове от уха до уха.

Как сообщалось, недавно в Киеве неадекват избил ветерана АТО и его жену из-за простого замечания. В сети показали фото злоумышленника и объявили "охоту".