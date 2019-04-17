Под Житомиром "охотник на ведьм" задушил пенсионерку: что светит убийце (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчина составил список новых жертв, среди которых была и его пожилая мать

Мужчина убил пенсионерку, которую считал ведьмой. Инцидент произошел в селе Квитневое под Житомиром. Полиция задержала подозреваемого, который сознался в преступлении и заявил, что готовил еще несколько убийств. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что преступника взяли под стражу. Ему "светит" до 12 лет лишения свободы, однако если психиатрическая экспертиза признает мужчину невменяемым, он может избежать тюрьмы.

48-летний злоумышленник был уверен, что не может жениться из-за колдовства и сглаза, которые на него напускает 80-летняя односельчанка Мария Адамовна. Пожилая женщина проживала недалеко от его дома. Мужчина подкараулил ее, схватил и затащил за забор, где и задушил.

Фото: скриншот

Тело убитой с кровоподтеками на шее полиция обнаружила недалеко от села. С ней была сумочка, в которой нашли деньги - 4 тысячи гривен. Женщина в тот трагический день возвращалась из райцентра с почты, куда ходила за пенсией. Правоохранители сразу отбросили версию об убийстве с целью ограбления.

По словам жителей села, у убитой был конфликт с соседом в течение длительного времени. Мужчина проживал со своей пожилой матерью. Когда к нему пришли копы, он признался в совершении преступления. Говорит, что в собирался лишить жизни еще троих женщин, в том числе с свою маму. Всех их злоумышленник подозревал в занятиях черной магией и в том, что наводят на него порчу.

Жители Квитневого шокированы убийством 80-летней старушки. Они заявляют, что Мария Адамовна и мухи не обидела, была доброй и трудолюбивой женщиной.

В то же время мама убийцы говорит, что та действительно "что-то глазами напускала" на ее сына.

"У нее там гадость какая-то всередине", - считает пенсионерка.

Фото: скриншот

По словам сельского головы Анатолия Олейника, если бы тело Марии не обнаружили, могли бы произойти новые убийства.

"Оказалось, что он хотел убить бабушку одну, потом вторую и третью, а лишь тогда он сможет жениться... Так в селе мог бы появиться серийный убийца", - говорит он.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, в Александрии под Кировоградом уже более двух лет тянется судебный процесс над подозреваемым в совершении ритуальных убийств, маньяком Владимиром Никитюком. Он успел неплохо узнать юридические тонкости и теперь активно применяет их на практике, пытаясь избежать наказание.

Также мы писали о том, что 41-летняя жительница Мукачево Закарпатской области последние 11 лет слышит "голоса", которые приказывают ей убить детей. Экстрасенсы из программы "Следствие ведут экстрасенсы" уверены, что в нее вселились демоны.

Напомним, что в 2018 году молодой российский поэт Дмитрий Лучин убил свою подругу, а затем поджарил ее мозг и съел. Сам преступник объяснил, что решился на такое жестокое убийство после того, как прочитал в интернете про ритуальные убийства и маньяков.