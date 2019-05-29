Под Житомиром родители сожгли пятилетнюю дочь: интервью с матерью

Родители сожгли дочь под Житомиром – интервью с мамой (коллаж РБК-Украина)

Родные родители издевались над ребенком еще до его рождения

Под Житомиром родители сожгли свою 5-летнюю дочь и выбросили останки в реку. До смертельного инцидента родные родители совершали зверства над ребенком. О том, что на самом деле произошло и как рос ребенок рассказала приемная мама убитой девочки Наталья Коберник, передают "Факты".

Как выяснилось, ребенок страдал врожденным правосторонним параличом Эрба и диплегией верхних конечностей (подвид ДЦП).

"Бабушка рассказала, что ее дочку (мать Даши) постоянно избивал сожитель, издевался, ломал ей руки. Бил, и когда та была беременна. Кстати, поэтому Дашенька и родилась с параличом. У ее матери было еще двое детей, но их у нее забрали. Также женщину лишили родительских прав", - рассказывает Наталья Коберник.

Родители сожгли дочь под Житомиром – интервью с мамой (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

По ее словам, Даша попала к ней в семью, когда ей было 1,5 года. Тогда она попала в больницу со страшными побоями. Когда Наталия с мужем взяли ее в семью, Даша даже не могла сидеть.

"Она вся была синяя, на ней не было живого места. Ее били родители. Я узнала о Даше от начальника Службы по делам детей в Житомире. Чиновница сказала мне, что есть девочка, которой сейчас ищут приемную семью. Это было в мае 2015 года. Оказалось, еще в октябре 2014-го Дашу забрали у родителей. Те были пьяные. А девочка была так избита, что даже не могла сидеть", — сообщила Коберник.

По словам приемной мамы, в свои полтора годика Даша весила всего семь килограммов. Это был истощенный больной ребенок.

Родители сожгли дочь под Житомиром – интервью с мамой (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

"Мы сразу начали с ней работать. Стали водить ее по всем специалистам, прошли 12 курсов реабилитации. И добились хорошего результата. Разработали Даше ручку, она уже могла брать этой рукой предметы. В нашей семье ребенок рос в любви и заботе", — добавила женщина.

Через полгода родственники Даши решили вернуть ребенка.

"Сначала пришла ее родная бабушка. Сказала, что хочет увидеть внучку. Мы не препятствовали. Сначала к нам приехала только бабушка. Следующий раз она привезла и дочку — маму Даши, а потом и ее сожителя", — рассказала Коберник.

Приемная мама утверждает, что Даша боялась своих родственников. При этом активисты помогли родителям через суд вернуть ребенка.

Родители сожгли дочь под Житомиром – интервью с мамой (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

"У нас Дашу забрали 12 апреля 2018 года. А уже в августе эти изверги, оказывается, ее убили. Последние девять месяцев никто не знал, где девочка и что с ней происходит. Хотя соцслужбы обязаны были это контролировать. В январе 2019 года неожиданно выяснилось, что Дашу уже несколько месяцев не видел ни один социальный работник. Представители соцслужбы из Овручского района трижды приходили в эту семью и ни разу не видели ребенка. "Как это так? — спрашивала я. — А если они ее убили?!" "Наталья Анатольевна, что вы такое говорите", — отвечали мне соцработники. — Кто мог ее убить?" — рассказала приемная мать.

Родители сожгли дочь под Житомиром – интервью с мамой (фото: facebook.com/Вячеслав Печененко)

Напомним, что убийство ребенка произошло в одном из сел Овручского района Житомирской области. Родители убили свою пятилетнюю дочь, сожгли ее тело, а кости выбросили в реку. Когда полиция приехала в дом горе-родителей, то они сначала хотели выдать своего трехлетнего сына за дочь, которой больше нет. 41-летняя мать вынесла из дома ребенка, одетого в девчачью одежду. Но правоохранители предложили женщине показать всех троих детей. В итоге семья созналась в страшном убийстве, которое они совершили около 8 месяцев назад.

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