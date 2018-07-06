"Я приехал в Голливуд без розовых очков": Любомир Левицкий об украинском кино, эмигрантах и жизни в США

Снять фильм в Америке и получить кинодистрибуцию в США и мире - одна из самых трудных задач, какие только существуют в кинобизнесе, считает режиссер

Уже около семи месяцев известный украинский режиссер Любомир Левицкий живет в Лос-Анджелесе: там он работает над полнометражным фильмом "Скелет в Шкафу". Любомир – единственный украинец в команде. Режиссер поставил себе амбициозную задачу: построить своеобразный мост между Украиной и США, а работа над фильмом "Скелет в Шкафу" должна стать первым шагом к рабочему диалогу между странами. В будущем, по словам режиссера, это могло бы позволить снимать хотя бы по одному совместному украинско-американскому фильму в год.

"Голливудские звезды – это лучший инструмент для популяризации Украины в мире. Потому что кино – это пропаганда высокого уровня в хорошем смысле этого слова. Мы знаем США именно по кино. Благодаря кино мы знаем все улицы Нью-Йорка, знаем, как выглядит Лос-Анджелес. Мы разбираемся в американской архитектуре только потому, что смотрим много американского кино. И именно так надо делать с украинскими проектами, не изобретая велосипед. Чтобы к этому прийти, нужно сделать первый шаг здесь, в Америке: сделать кино небольшое, но очень хорошее и качественное", - говорит режиссер.

При этом оставаться жить в США режисер не планирует: после завершения работы над фильмом Любомир Левицкий хочет вернуться в Украину и развивать отечественный кинематограф как в международном векторе, так и делать недорогие, но успешные локальные картины.

“Душа живет только дома. И полноценным человеком можно быть, только живя дома. Иначе вы будете всю жизнь чувствовать себя эмигрантом. Жизнь эмигранта, поверьте, не очень сладкая. Я встречаю много украинцев, которые здесь живут. И они далеко несчастливые люди. Я не смогу принять жизнь эмигранта и никогда не променяю свой паспорт с тризубчиком на паспорт с орлом. Я и в Киеве всегда помню, что я - “франковский парень”, - Любомир Левицкий.

Мы поговорили с Любомиром о фильме, который он готовит, о том, какое кино может привлечь внимание к Украине на международном уровне и поможет ли в этом задействование голливудских звезд категории "А". Также – о том, как на самом деле устроен кинобизнес в Голливуде.

Любомир, в прошлом году в украинских новостях писали, что в США вы работаете над фильмом "Black Friday". В 2018-м появилась информация о том, что вы начали подготовку к съемкам другого фильма - "Скелет в Шкафу". Так над каким фильмом вы работаете сейчас?

Сейчас мы работаем над проектом "Скелет в Шкафу". Он в Украине, скорее всего, будет иметь другое название, адаптированное к нашему рынку, к нашей аудитории.

"Black Friday" мы сместили во времени, потому что сейчас на экраны как раз вышел фильм с очень похожим сюжетом. Поэтому мы решили немного придержать время и переписать сценарий. Два проекта поменяли местами.

Фото: "На будущее мне хочется делать проекты в Украине вместе с нашими украинскими и американскими актерами. Это моя основная цель" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

Наша цель – приобщить американскую индустрию к украинской и украинскую к американской, построить мост между Украиной и США. Но для того чтобы наконец начать создавать проекты в копродукции, надо завоевать авторитет и определенную репутацию здесь, в США, потому что американские продюсеры и американские студии доверяют только тем, кто уже что-то сделал для них.

Получается, фильм "Скелет в Шкафу" – это такой первый шаг в налаживании работы между Украиной и США?

Да. Мы решили начать с первого шага, создав исключительно американский фильм. Это классический психологический триллер, который имеет очень актуальную тему - криптовалюты. Мы покажем их темную сторону, покажем, как этим пользуются негодяи. Но на самом деле это история о любви, это история про главного героя – парня-хакера, который должен спасти свою девушку из рук плохих людей при помощи только своих сил, попадая в нестандартные ситуации. Это будет напряженный триллер, но с долей юмора. В фильме примут участие только американские актеры. И я в этой команде единственный украинец. Но на будущее мне хочется делать проекты в Украине вместе с нашими украинскими и американскими актерами. Это моя основная цель.

Мне хочется говорить о новых героях, о супергероях. В Украине молодежь надо воспитывать на хороших ценностях и стараться делать так, чтобы молодежи было интересно изучать историю Украины, но уже по-новому. Потому что по-старому уже не работает. А как раз кино и стиль комиксов – это именно то, что сработало бы очень хорошо.

Почему вы делаете это именно в США?

Все очень просто. Украинский рынок на сегодняшний день – очень маленький. Он не позволяет возвращать бюджеты и зарабатывать на этом достойные деньги. И если вы хотите создать украинский фильм, с которого хотите вернуть средства, он должен стоить не более 250 - 300 тыс. долларов, может даже меньше.

Конечно, хороший фильм со спецэффектами и интересными актерами сделать за такие деньги очень сложно. А американское кино ориентируется на мировой рынок и эту формулу использовали в свое время Люк Бессон, Тимур Бекмамбетов. Это те формулы, которые работают: вы делаете что-то в Америке и далее получаете карт-бланш делать что-то дома. И наоборот. Это должно быть интересно.

Фото: "Голливуд – это закрытый клуб, куда с улицы попасть очень сложно" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

Какое мое преимущество перед американскими режиссерами? Я могу сделать кино с другим видением, с нашим, украинским видением. Это здесь называют “свежая кровь”. Но, конечно, с определенными правилами и формулами, которые введены в Голливуде много лет назад. Здесь механизмы создания и продюсирования кино - совершенно другие. Они очень отличаются от тех, что действуют в Украине и вообще в Европе. Голливуд – это закрытый клуб, куда с улицы попасть очень сложно. Снять и дистрибютировать фильм в Америке – я бы сказал, это одна из самых трудных задач, какие только существуют в кинобизнесе. Голливуд - это самый тяжелый рынок для новичков.

Почему этот рынок - самый тяжелый?

В частности, голливудские актеры не хотят работать с новыми режиссерами. Новые режиссеры не хотят работать с новыми продюсерами и наоборот. Студии не хотят новых продюсеров и так далее. Все здесь очень сильно построено на личных связях, на контактах и на репутации. В Голливуде репутация - это фактор номер один. Даже не так важны деньги, даже талант не так важен, как репутация.

О вас в Голливуде начнут спрашивать только после того, как поймут, что с вами можно иметь дело. Поэтому на то, чтобы дойти до этапа, на котором мы сейчас находимся, нам пришлось потратить 4-5 лет. Одним из моих партнеров - Марк Эберли, который был оператором в фильме "Тени незабытых предков". Сейчас он является одним из партнеров компании Aurum Group, которая будет заниматься сопроизводством фильма.

Второе, что мне хочется – хоть как-то привязать Украину к этому проекту. И, возможно, мне удастся отвоевать съемку некоторых экшн-сцен в Украине, чтобы мы имели возможность показать и нашу страну и привлечь наших каскадеров к съемкам. Мне максимально этого хочется и я думаю, что это у меня получится.

Вы определили для себя сроки, когда фильм "Скелет в Шкафу" должен выйти на экраны? И когда его могут показать в Украине?

Планируем начать снимать фильм осенью: сейчас идет подготовительный период. Мы очень долго работали над сценарием. Сценарий написал американский сценарист Дэвид Ранзил, который недавно был координатором сценаристов на проекте "Большая маленькая ложь" с Николь Кидман. Они получили даже "Глобус" за этот фильм. Наш сценарий получился очень хорошим.

Фото: В Голливуде репутация - это фактор номер один. Даже не так важны деньги, даже талант не так важен, как репутация" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

С самого начала я планировал писать сценарий сам, но важно было доверить это иностранцу. Ведь самому очень трудно написать американский сценарий. Дело даже не в языке, а в менталитете, в определенной подаче. У американцев есть определенный стиль подачи историй. Они в этом плане универсальные люди. Поэтому когда мы пишем историю, то базируемся на определенных ценностях, на определенных клише отношений, чтобы это было понятно людям во всем мире. Это может хорошо сделать американец. Хотя разработка характеров – моя, весь "скелет" – мой. Для меня это очень интересный опыт – поработать с таким хорошим сценаристом.

Планируем выпустить фильм на экраны в следующем году. В Украине это будет либо конец весны, либо перенесем на осень, потому что могут возникнуть определенные маркетинговые сложности из-за выборов. А у нас, как известно, когда происходят какие-то громкие политические события, то вся рекламная кампания фильма может потеряться где-то очень-очень далеко внизу. Посмотрим, как будут происходить события. Возможно, это будет осень следующего года.

Любомир, в Украину недавно приезжал Джон Малкович. В интервью он сказал, что для большинства американцев Украина остается "белым пятном", об Украине в США никто не говорит и не знает. "В мышлении голливудской сообщества царит Трамп и русский заговор", - сказал он. Замечаете ли вы эту отсутствие информации об Украине в Голливуде?

Это действительно так, и я подтверждаю эти слова. Сейчас я нахожусь в США уже седьмой месяц, и в течение этого времени у меня было очень много встреч на разных студиях с разными людьми. И, к сожалению, никто ничего не знает об Украине абсолютно ничего. Они знают, конечно, какие-то политические события, но такой страны как Украина в кинобизнесе не существует.

В связи с этим - другой вопрос. Вы сам его недавно задавали вашим подписчикам в Instagram. Какие фильмы могут привлечь внимание к Украине?

Перед нами сейчас стоит максимально ответственная задача: сделать так, чтобы мы стали игроками на этом поле. И как мне кажется, накатанный способ – делать это через настоящее хорошее жанровое кино.

Как я это вижу? Мы хотели бы каждый год, возможно, раз в два года делать большой фильм в копродукции Украина-США, где принимали бы участие американские звезды категории "А". Мы хотим проталкивать истории, связанные с Украиной, легенды, разных киногероев.

Фото: Голливудские звезды – это лучший инструмент для популяризации Украины в мире. Потому что кино – это пропаганда высокого уровня в хорошем смысле этого слова" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

В Украине – огромный запас различных инструментов, которые могут привлечь внимание к стране. В Голливуде разные студии в последнее время очень ограничились производством различных сиквелов (фильмы, которые продолжают сюжет другого известного фильма – ред.) и приквелов (фильм о событиях, которые произошли до событий другого произведения. Является как бы продолжением наоборот – ред.), что они не хотят брать какие-то новые истории. И если сейчас ворваться на рынок с какой-то совершенно новой смелой историей, которая будет достаточно экономной в производстве, но будет иметь прикрепленные хорошие имена, я гарантирую, что это будет успех.

Почему бы не сделать так, как сделал Люк Бессон с французским кино? Так же нам нужно делать: снимать голливудское кино в Украине, с американскими актерами. Голливудские звезды – это лучший инструмент для популяризации Украины в мире. Потому что кино – это пропаганда высокого уровня в хорошем смысле этого слова.

Мы знаем США именно по кино. Благодаря кино мы знаем все улицы Нью-Йорка, знаем, как выглядит Лос-Анджелес. Мы разбираемся в американской архитектуре только потому, что смотрим много американского кино. И именно так надо делать с украинскими проектами, не изобретая велосипед. Чтобы к этому прийти, нужно сделать первый шаг здесь, в Америке: сделать кино небольшое, но очень хорошее и качественное.

Фото: "Перед нами сейчас стоит максимально ответственная задача: сделать так, чтобы мы стали игроками на этом поле" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

Чтобы здесь посмотрели и сказали: "Да, ребята, вы действительно это можете делать, мы вам доверяем". Тогда в Украине постепенно появятся люди, которые будут понимать, что кино – это бизнес. И сейчас я хочу это доказать. Доказать, что кино – это бизнес. Я даже начал вести блог о том, как заработать свой первый миллион на кино. Мне хочется доказать, что это возможно. Хочу сказать это всем молодым продюсерам, которые хотят, но боятся это делать.

Это довольно сложная задача.

Да, это очень тяжело. Это один из самых трудных периодов моей жизни сейчас: я пожертвовал очень многим, чтобы решиться это сделать. Поверьте, это сверхсложная задача: сделать качественную продукцию в Америке с американскими продюсерами. Мне приходится сейчас очень много работать над собой как в профессиональном плане, так и в личном.

Существует также достаточно эффективный путь “из дома”, когда начинают сразу с копродукции. Берут сразу половину денег в Украине и половину в США, приглашают каких-то небольших звезд в кино и пытаются проталкивать его на Европу и на США. Это более сложный путь, потому что добиться американской дистрибуции без двух - трех кинозвезд категории “А” чрезвычайно трудно. Это можно сделать, только имея очень серьезное лобби в Голливуде.

Здесь надо прожить определенное время. Надо пожертвовать своим временем, чтобы это лобби добыть, завоевать репутацию. Тем более, что кино в США работает по особым алгоритмам. Здесь все настолько завязано на кинозвездах, вы себе не представляете! Студии и сейлз-хаузы зациклены только на звездах! Потому что звезды – это гарантия прибыли для кинокомпании. Они - как валюта.

Какие основные черты кинобизнеса Голливуда?

Если говорить о Голливуде очень поверхностно, то это все исключительно про бизнес. И если мы поймем, как делать этот бизнес правильно, то мы сразу сможем делать рекламную кампанию Украины за рубежом. Автоматически! Это будет не просто тупая прямолинейная реклама, а креативная и профессиональная, в рамках хорошего кино и хороших историй, которые будет смотреть весь мир.

Фото: "Везение в Голливуде – это оказаться в определенное время с определенными людьми и с определенным проектом. Но это забирает много времени" (из личного архива режиссера)

Это небыстрый путь. Я думаю, к этой цели у нас есть около пяти лет, а сейчас надо сделать первый шаг. Мне хотелось бы, чтобы больше продюсеров в Украине на это обращали внимание, ведь одним фильмом ничего особенно не сделаешь. Таких фильмов должно быть много. Они должны выходить каждый год.

Эти представления о Голливуде у вас были до поездки в США или вы узнали много чего уже во время пребывания в Лос-Анджелесе?

Да, конечно, я это все знал. Я – человек, который приехал в Голливуд без розовых очков. И я прекрасно был знаком с тем, насколько сложны все эти процессы и насколько надо быть готовым к тому, чтобы пробивать эти каменные стены. А они действительно каменные! При этом, конечно, есть определенная доля везения. Я бы сказал, везение в Голливуде – это оказаться в определенное время с определенными людьми и с определенным проектом. Но это отнимает много времени. И я к этому был готов.

Большую долю в моих успехах всегда играет моя жена Наталья. Она у меня продюсер с опытом, но для меня гораздо важнее ее поддержка как жены. Потому что это, наверное, единственный человек на планете, который так сильно верит мне и без лишних вопросов “подает мне патроны”. Ну и, конечно, всегда является моей музой, потому что она у меня просто невероятная красавица. И здесь, в Голливуде, вдали от дома, она для меня является большой поддержкой!

Хочу, чтобы те, хто собирается сюда – режиссеры или продюсеры, знали: самое главное в Голливуде – это быть упрямым. Голливуд - это даже не столько о таланте, как об упрямстве. В частности, Лос-Анджелес – это город, который очень сложен психологически. Этот город - один из первых городов в мире по количеству сумасшедших людей. Здесь на улицах их просто тьма ходит, и в каждом можно прочитать какую-то историю.

Лос-Анджелес - это город, который сломал не одну судьбу, сломал не одну мечту, и надо быть к этому готовым. Надо прекрасно знать, куда ты едешь, чего ты хочешь и не отступать от своего плана ни на шаг. Даже если этот план где-то ошибочный, все равно от него не стоит отступать, а уже по ходу можно этот план корректировать. Надо обязательно иметь стратегию. Без стратегии ехать в Голливуд нельзя. Без нее здесь можно быстро потеряться.

Фото: Лос-Анджелес - это город, который сломал не одну судьбу, сломал не одну мечту, и надо быть к этому готовым" (из личного архива режиссера)

Много талантов, которые сюда приезжают, некоторое время имеют ресурс, за который могут прожить несколько месяцев. В результате они начинают понимать, что все не так просто. И что все занимает не месяц, не два, а год или пять. Они идут работать на какие-то другие работы – кто официантом, кто - еще куда-то. В результате они теряют себя, и их мечта скатывается к мечте обычного эмигранта, который приехал в США и просто живет своей мечтой дальше.

В Голливуде надо быть немного агрессивным. Потому что Лос-Анджелес отличается от всей Америки. Он более жесткий, когда идет речь о достижении цели. Здесь очень любят напористых людей, и город построен только на взаимовыгоде. Здесь даже понятия дружбы как таковой не существует! Вся "дружба" здесь основана на понятии практической выгоды. Но если приехать сюда готовым к этому, то останется только хорошо работать. И, конечно, нужны определенные документы: рабочие визы и так далее. Этому тоже надо уделить много внимания. С туристическими визами здесь работать нельзя: здесь нет такого понятия, как оплата за работу наличными, например. И еще есть множество других нюансов, о которых надо знать.

Вы сейчас живете в США за средства, которые заработали до переезда туда?

Да. Сейчас я на своих средствах, и нам пришлось даже взять кредит, чтобы все получилось. Но об этом кейсе я расскажу на своей большой лекции в Киеве после того, как мы закончим фильм. На самом деле мы рассчитывали, что весь процесс развития проекта займет у нас меньше времени. Сам сценарий у нас забрал только полгода, хотя мы рассчитывали, что закончим его за четыре месяца. И сейчас мы только получаем разные отзывы на сценарий от продюсерских групп, от критиков, от разных организаций. Таких, скажем, как Black List – компании, которая регистрирует все хорошие сценарии и они получают отзывы. Вы можете получить ответ о вашем сценарии от незаангажированных людей, посмотреть, где у вас есть "минусы" и "плюсы" и прописать его еще до начала производства.

Много продюсеров Голливуда попадают в ловушку, которая называется "development hell": так называемый "ад развития проекта". Очень часто бывает, когда дают читать сценарий агенту звезды, а агент может звезде не давать его читать. Звезда может не иметь на это времени. И это может тянуться месяцами. А при этом вы не можете дать читать сценарий другой звезде, пока вам не откажет предыдущая. Поэтому продюсеры иногда на читку сценариев и на получение звезды тратят год-полтора. Есть, конечно, безотказные предложения, так называемые "pay or play offer". Это такое предложение, когда вы платите звезде в любом случае, получится проект или нет. Тогда звезды читают сценарий очень быстро: буквально за несколько недель вы уже сможете иметь ответ.

О каких суммах идет речь? Сколько в среднем платят звезде?

Тарифы абсолютно разные. Звезды женского пола – дешевле. Мужские – дороже. Но в любом случае это миллионы. Если мы говорим о звезде категории "А", эта сумма может составлять от 1 до 20 миллионов долларов за проект. Еще одна сложность заключается в том, что вы не можете работать с кинозвездами, не работая с "юнионами", то есть с профсоюзами. Потому что профсоюзы в Америке решают и контролируют тотально все! Вы должны абсолютно все согласовывать с ними.

Фото: "Профсоюзы в Америке решают и контролируют тотально все! Вы должны абсолютно все согласовывать с ними" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

Например, вам нужна звезда, которая стоит 2 миллиона. Даже если все окей и вы получили согласие от нее, вам все равно нужно в профсоюз поставить депозит размером в два миллиона. Вам нужно показать два миллиона средств для агента, затем – еще два миллиона депозита, который вы оставите в профсоюзе. Их вам позже вернут, но "юнионы" это делают для того, чтобы все равно заплатить звезде, если что-то пойдет не так.

Поэтому вам, чтобы иметь звезду за два миллиона, надо показать готовых четыре миллиона. Это очень сложные вещи, поэтому в последнее время придумываются различные комбинации, чтобы обходить "юнионы". Например, есть продюсер Джейсон Блум, такой себе оппозиционер Голливуда. Его зрители знают по фильмам "Паранормальное Явление", "Ловушка". При бюджете фильма в четыре миллиона он собрал в бокс-офисах 200 миллионов. Это продюсер, который работает исключительно в жанре хоррор/триллер. Он решил совершенно не брать звезд.

Он имеет прямой контракт с Universal и дистрибютирует кино по всему миру. Он не берет звезд, и сейчас уже сама схема покупки звезд начинает быть под угрозой: многие студии начинают понимать, что гораздо выгоднее делать недорогое бюджетное кино в жанре триллер с талантливыми режиссерами, которые дают крутой концепт и получить те же прибыли, и даже больше, чем с привлечением звезд. В целом мы сейчас находимся в периоде больших перемен института Голливуда.

Какие это перемены?

Перемены приходят с появлением Netflix, Amazon – монстров, которые вырастают, как грибы. Представьте себе, что капитализация Netflix на сегодняшний день составила 154 млрд. Это больше, чем достиг Disney за много лет. Они сейчас меняют форму дистрибуции, и мне кажется, что скоро они эту войну победят. Большие студии в США уже находятся в очень шатком состоянии.

Сейчас в Голливуде движущая сила - за небольшими продакшн-компаниями, которые могут делать фильмы недорого и очень качественно. В Украине большой "плюс" в том, что мы имеем очень хорошие постпродакшн-хаусы, мы можем делать очень качественную компьютерную графику за конкурентные деньги. Мы имеем возможность снимать в Украине очень дешево, есть просто прекрасные локации.

Также много людей думает, что большинство кино снимаются именно в Лос-Анджелесе. Это обман. В Лос-Анджелесе съемок почти нет. Съемки проходят только в больших закрытых студиях-павильонах. Это исключительно студийные проекты. Остальные кино снимается даже за пределами США. Я за весь период своего проживания в Лос-Анджелесе видел на улице съемку, может, один раз. А в Нью-Йорке за несколько дней путешествия вы можете увидеть сотни съемочных площадок.

Лос-Анджелес – это исключительно бизнес. Здесь решаются вопросы по финансированию, продюсированию. Поэтому я бы сказал так: если человек решает, жить здесь или прилетать сюда исключительно по делам, то эффективнее было бы второе. Но я не мог выбрать этот путь: я работал с автором над сценарием и должен быть постоянно "под руками". Но много продюсеров прилетают сюда на месяц, делают свои дела и летят домой.

Фото: "В Украине большой "плюс" в том, что мы имеем очень хорошие постпродакшн-хаусы, мы можем делать очень качественную компьютерную графику за конкурентные деньги" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

Меня здесь могут иногда спросить, откуда я. Но на самом деле до того, откуда я приехал, здесь никому нет никакого дела. Здесь человек может быть из любой страны, из любого города. Это неважно. Важно, что вы умеете, насколько вы можете внести прибавочной стоимости в проект. Важно, что вы сделали до этого и кто вы есть.

До переезда в США у вас были знакомые или какая-то поддержка в американской киноиндустрии?

Было несколько друзей в индустрии, но я бы не сказал, что это те контакты, благодаря которым я мог бы выбираться наверх. Также есть близкие друзья, которые работают продюсерами в Голливуде и являются украинцами. Это в основном люди из области компьютерных спецэффектов. А студийные контакты приходится получать в режиме работы над проектом. Я выбрал путь не обучения в киношколе, а добиваться опыта "в бою".

Так же было с фильмом "Штольня", который мы сделали, когда в Украине еще не было жанрового кино. Позже так же я добивался того, чтобы в Украине можно было "отбивать" кассовые сборы, и "Тени незабытых предков" с этим справились. Уже сейчас мы видим, сколько людей вдохновилось с того времени, видим результаты в украинском бокс-офисе. Мы замечаем, какие они перспективные.

С фильмом "Скелет в Шкафу" вы рассчитываете на мировой рынок?

Да, мы рассчитываем на мировой рынок, а украинский рынок для нас будет приоритетным не в плане денег, а из чувства развития рынка. Это для меня одна из главных задач. Я хочу даже сделать специальный монтаж для Украины с адаптированными шутками. Как не странно, в Украине голливудский триллер может собрать меньше, чем местная комедия.

Почему?

Потому что хорошие качественные комедии с хорошим локальным юмором имеют хороший потенциал. Именно поэтому для нашего фильма в Украине нам придется продумывать очень нестандартную промо-кампанию, чтобы зрители пошли в кино и посмотрели наш фильм. Конечно, рынок США является одним из самых прибыльных. В американском прокате "среднее" кино может собрать от 15 до 50 миллионов долларов.

У нашего фильма небольшой бюджет: мы планируем потратить на него всего полтора миллиона долларов. Мы имеем очень уникальный ресурс, чтобы это сделать: имеем возможность сделать в Украине звук, компьютерную графику, имеем партнеров, которые обеспечивают нас локациями и так далее. Это определенные пазлы, которые позволяют нам быть недорогими и рациональными в использовании средств. Один из наших партнеров – крупная маркетинговая компания, которая находится в Чикаго и занимается развитием брендов в США. Они будут заниматься брендированием фильма и его продвижением.

Какие еще отличия есть между процессами подготовки к съемкам, между тем, как проходит сама съемка фильма в Украине и в США?

Американцы – это люди, которые много времени тратят на подготовку фильма. Они все очень долго и тщательно просчитывают, а потом делают один раз и очень быстро. Все как на фабрике: раз – и сделано. Но периоды подготовки в Голливуде – очень медленные и тягучие.

В Украине же мы привыкли по быстрее снять и дальше разбираться, что с этим делать. А здесь – наоборот. Желательно даже продать заранее. Поэтому для меня это было сложновато: я прилетел с киевским темпом, хотел все по быстрее снимать, а мне говорят: "Так, мальчик, давай по-другому. Так это здесь не работает". Мой темп немного приостановили и посоветовали все продумать. Потому что в США ошибки стоят очень дорого: можно легко потерять деньги. А самое худшее, что можно потерять – это репутация. Потому что режиссер, который делает свой первый дебютный американский фильм, не должен иметь права на ошибку.

После завершения работы над фильмом вы хотели бы остаться жить в Америке или вернетесь в Украину?

Нет, мне бы не хотелось жить в Америке постоянно. Есть очень хорошая формула для всех людей из киноиндустрии. Это формула 50 на 50: пытаться строить кинобизнес в Америке, строить его с Украиной. Но лучше жить при этом дома. Во-первых, тогда вы будете сохранять свою аутентичность, вы будете другим. Вы не станете американцем. Потому что как только вы станете американцем, вы автоматически смешаетесь со всей массой и потеряете себя. Это важно с психологической точки зрения.

Во-вторых, в Америке очень сложная социальная жизнь. Здесь люди вроде очень хорошие, очень общительные, на улице перед вами как будто и сто раз извинятся. Культура – на высшем уровне! Но понятие дружбы, понятие отношений, которые есть у нас, отсутствуют. Поэтому я очень скучаю за своими друзьями, уже очень хочется домой, хочется всех увидеть.

Я бы сказал, душа живет только дома. И полноценным человеком можно быть, только живя дома. Иначе вы будете всю жизнь чувствовать себя эмигрантом. Жизнь эмигранта, поверьте, не очень сладкая. Я встречаю много украинцев, которые здесь живут. И они далеко несчастливые люди. И я бы не хотел эмигрировать. Я не смогу принять жизнь эмигранта, я не хотел бы променять свой паспорт с тризубчиком на паспорт с орлом. Я и в Киеве всегда помню, что я - “франковский парень”.

Какой совет вы дали бы украинским режиссерам по созданию как сугубо локальных фильмов, так и тех, которые нацелены на международные рынки?

Совет украинским режиссерам – это развивать локальное кино. Локальное кино – это кино о людях, между которыми вы живете. Я раньше делал ошибки, я это признаю. В своих локальных фильмах я пытался быть универсальным, создавать фильмы немножко оторванными от реальности. У меня все было как-то слишком украшено. Меня обвиняли даже в американизации украинского кино.

Фото: "Как только вы станете американцем, вы автоматически смешаетесь со всей массой и потеряете себя. Это важно с психологической точки зрения" - Любомир Левицкий (из личного архива режиссера)

Мне хотелось все делать стильно, красиво. Если это студенты, они должны мне быть похожими на американских студентов и так далее. Но этим я терял аудиторию. Если мы делаем кино на локальную аудиторию, оно должно быть похожим на все вокруг нас. Люди должны узнавать себя, узнавать локации. Все должно быть близко. Тогда происходит контакт, тогда кино становится своим, любимым. Конечно, надо делать интересные истории, но это – по умолчанию. Поэтому режиссеры, которые планируют снимать украинское кино, должны быть максимально близкими к своим людям, максимально открывать те проблемы, которые волнуют украинцев. Надо знать, чем они живут, с чего они смеются. Это надо изучать, исследовать и выносить на экран, делать это легко и непринужденно.

А если речь о режиссерах, которые хотят прорваться на международную арену, нужно быть универсальным. Надо создавать универсальные истории, пытаться делать их не пустыми, но и простыми одновременно. Ее должен понять как паренек в Полтаве, так и в Рио-де-Жанейро. Это абсолютно два разных направления работы над собой. Лично я это делаю параллельно. Мне интересно развивать в себе две стороны – как международного режиссера, так и локального. Если взглянуть на Тимура Бекмамбетова, то мы увидим, что ему удается это делать очень хорошо. Тот же Люк Бессон, тот же Гай Ричи – у них это тоже хорошо получается.

И еще один совет – не останавливаться! Не останавливаться, быть упрямыми. Потому что кино – это один из самых сложных бизнесов в мире. Он имеет множество нюансов, и надо быть готовым эти нюансы проходить каждый день. Знаете, кино – это война, а каждый день – это битва. Вам надо быть готовым к этой битве, полюбить ее, находить в ней какое-то удовольствие, иначе я не вижу смысла этим заниматься.

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