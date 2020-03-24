Десятки людей с подозрением: как живет эпицентр коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине выявили уже у 97 людей, большинство из которых - в Черновицкой области. Эпицентром COVID-19 считается село Коленковцы Хотинского района, которое находится всего в 20 километрах от Черновцов. Что там сейчас происходит - в материале Styler.

Отметим, что по состоянию на утро 24 марта, в селе 13 подтвержденных случаев COVID-19. В Коленковцах несколько десятков жителей с подозрением, населенный пункт живет в условиях чрезвычайной ситуации.

На въезде и выезде из села установлены блокпосты, руководство области уверяет, что еды у людей хватает, а сельский глава просит больше тестов на коронавирус, пишет ТСН.

В течение нескольких дней люди раскупили продовольствие и медикаменты. В селе проживает до 5 тысяч человек, но полки в магазинах пустые. Тем не менее, руководство уверяет, что продукты привозят.

"Надо проверить очень большое количество людей, чтобы определить, кто больной, а кто здоровый. Мы запустили этих инфицированных, а сейчас попробуй найти всех", - говорит Дмитрий Мельник, сельский глава.

Напомним, что по состоянию на 24 марта, в Украине 97 случаев инфицирования COVID-19, из них 38 - у жителей Буковины. 13 новых случаев подтвердилось утром 24 марта.

География заболеваемости в Черновицкой области выглядит так:

Черновцы - 2;

Коленковцы (Хотинский район) - 12;

Хотин - 1;

Брусница (Кицманский район) - 7;

Лужаны (Кицманский район) - 4;

Большой Кучуров (Сторожинецкий район) - 2;

Иживцы (Сторожинецкий район) - 1;

Заставная - 2;

Юрковцы (Заставнивский район) - 1

Глыбокая - 1;

Каменка (Глыбокский район) - 1;

Луковица (Глыбокский район) - 1;

Топоривцы (Новоселицкий район) - 1.

Ранее мы писали, что народный депутат, у которого 19 марта диагностировали коронавирус находится в Александровской больнице Киева в тяжелом состоянии.