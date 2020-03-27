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Как избавиться от коронавируса на одежде и в доме: надежный способ

STYLERКоронавирус    27.03.2020 - 15:43
Как избавиться от коронавируса на одежде и в доме: надежный способ
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 может жить на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней

Коронавирус COVID-19 способен существовать вне организма человека, оставаясь активным. Как правильно очищать дом и стирать вещи, сколько живет коронавирус на поверхностях, когда снижается его активность - в материале Styler.

По данным Центра общественного здоровья Украины, коронавирусы могут выживать до 5 дней, зависимо от типа поверхности, а также от температуры и влажности воздуха. При этом заразность вируса значительно снижается уже через 3 часа.

В ЦОЗ дали рекомендации, как правильно обрабатывать различные поверхности в доме, а также, как стирать вещи, чтобы их обеззаразить.

Что нужно дезинфицировать

Обязательно нужно обрабатывать контактные поверхности общего пользования. К ним относятся:

  • ручки дверей,
  • кнопка сливного бачка,
  • ручки кранов и так далее.

Чем обрабатывать поверхности и как стирать белье

Для дезинфекции в ЦОЗ рекомендуют использовать бытовые средства с 0,5% хлора или же раствор спирта 60-80% спирта.

Одежду и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать.

На каких поверхностях и сколько времени живет коронавирус

Коронавирус дольше всего живет на металлических поверхностях - столовых приборах, монетах, украшениях, дверных ручках. А вот случаев выявления коронавируса в воде и тщательно приготовленной еде - не выявлено.

Отметим, что данная статистика относится ко всем известным штаммам коронавируса, а не конкретно к SARS-CoV-2.

Как избавиться от коронавируса на одежде и в доме: надежный способ

Сколько коронавирус живет на поверхностях (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Стоит отметить, что после обследования карантинного круизного корабля "Diamond Princess", вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в каютах, хотя людей там не было уже 17 дней.

Ранее мы писали, что в Киеве из троллейбуса вынесли пенсионера, который попытался проникнуть в транспорт без маски и разрешительного пропуска.

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