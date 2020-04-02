В Киеве больного с COVID-2019 отказались госпитализировать: все подробности

В Киеве отказались госпитализировать пациента с COVID-2019 (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве несколько больниц отказались принимать пациента с COVID-2019

Коронавирус в Украине зарегистрирован уже у 804 человек и часть из них находится на лечении дома. Однако при ухудшении состояния больного его обязаны госпитализировать для оказания медицинской помощи. В Киеве медики отказались принять пациента с COVID-2019, у которого сильно ухудшилось состояние.

Как сообщил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок на своей странице в Facebook, одному из пациентов стало плохо и его повезли в больницу, но вынуждены были вернуть на самоизоляцию. Медики просто отказались принимать больного пациента, хотя изначально дали согласие.

Как рассказал Черенок, больной находился на самоизоляции с 22 марта. У него поднялась температура, а 25 марта у него подтвердили COVID-2019. Он лечился дома под наблюдением врачей и ежедневно контролировался по телефону. 27 марта у него усилился кашель, а 1 апреля у него появилась отдышка и состояние начало ухудшаться.

Лечащий врач пациента позвонил на горячую линию по поводу госпитализации пациента в Белоцерковскую городскую больницу. В больнице сначала одобрили госпитализацию, а потом отказали, сославшись на прописку пациента в Киеве. Инфекционная больница в Киеве дала добро на госпитализацию пациента, но транспортировать его не смогли. Сначала ссылались на отсутствие направления от лечащего врача, потом – на отсутствие у бригады костюмов индивидуальной защиты.

Вечером, после 4 часов переговоров по телефону, больного пациента все-таки повезли в Киевскую городскую клиническую больницу № 9, но через несколько часов стало известно, что врач инфекционного отделения пациенту в госпитализации отказал. В качестве объяснения он сказал, что принимает больных с сатурацией ниже 92 (хотя по протоколам должно быть меньше 93).

В результате пациента доставили обратно домой на самоизоляцию, хотя он по указу МОЗ попадал под клинические критерии госпитализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские врачи рассказали о течении COVID-2109.