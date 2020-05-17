Как в Китае замалчивали эпидемию: ученый раскрыл неприятную правду

Коронавирус 2020 стремительно распространяется по всему миру. И, как оказывается, изначально власти Уханя скрывали правду о вспышке эпидемии, чтобы не обрушить на себя шквал негодования. Об этом сообщило CNN.

Ученый, который рассекретил тайну, боролся со вспышкой эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. Он первым публично заявил о передаче вируса от человека к человеку.

Местные власти Уханя утверждали, что ситуация находится под контролем, однако исследователь провел собственное расследование. 18 января он со своей командой отправился в Ухань, где собрал множество доказательств того, что ситуация намного серьезнее, чем сообщили в официальных отчетах.

Эпидемиолог заподозрил проблему тогда, когда официальное число случаев заражения в Ухане оставалось неизменным на протяжении более 10 дней. Именно он заявил о необходимости закрыть Ухань.

Пока власть молчала об истинных масштабах заболевания, инфекция ежедневно распространялась далеко за пределы Уханя. По этой причине инфекция уже не поддавалась контролю и приобрела масштабы пандемии.

Возможно, коронавирус был создан в лаборатории. Ведь если власти пытаются скрыть численность заболевших, то есть вероятность, что и о происхождении COVID-19 нам известно далеко не все.

Напомним, что что в сети показали плачевные последствия карантина для фермеров.

Мы писали, как в период карантина выехать из одного города в другой и сколько это стоит.