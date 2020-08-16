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Можно будет забыть: врач рассказала, когда закончится пандемия COVID-19

Воскресенье 16 августа 2020 12:23
Можно будет забыть: врач рассказала, когда закончится пандемия COVID-19
Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)
Автор: Дарья Русина

Пандемия коронавируса не планирует заканчиваться в этом году

Новый всплеск пандемии произойдет осенью 2020, параллельно с сезонным гриппом. Предположение о том, что коронавирус может исчезнуть летом из-за особенностей погоды - не сбылось.

Поэтому не стоит расслабляться и пренебрегать установленными ранее правилами. Об этом заявила заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская, передает издание КП в Украине.

Как бы ни старались медики повлиять на течение пандемии, украинцы должны осознать, что, соблюдая хотя бы простейшие рекомендации, можно избежать множество проблем.

То есть очень важно не забывать соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки, поверхности, проветривать помещения, беречь пожилых людей. "В Украине нет системы противоинфекционной защиты, и радикально противостоять коронавирусу мы не можем. Наша система здравоохранения истощена, как и людской ресурс", - рассказала Ольга Голубовская.

Также эксперт отметила, что коронавирус может исчезнуть не раньше чем в марте будущего года. Также есть доля вероятности, что COVID-19 останется на более долгий срок. На данный момент специалисты не рискуют назвать более точную дату.

"В ближайшее время, вероятно, нас ждет рост заболеваемости, особенно осенью, когда добавятся грипп и другие сезонные заболевания. Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно", - прокомментировала специалист.

Напомним, что в Украине во время карантина выросло количество отходов.

Мы писали, что в МОЗ объяснили, как пройти тест на COVID-19 при первых симптомах.

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