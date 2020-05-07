Смертность от коронавируса зависит от этого фактора: ученые удивили новым открытием

Коронавирус в Украине и мире продолжает распространяться и по состоянию на 7 мая инфицировано уже более 13 тысяч человек.

Ученые продолжают изучать новую болезнь и выяснили странную особенность. Оказалось, что смертность при COVID-19 зависит от расы человека. Темнокожие в четыре раза чаще погибают от осложнений коронавируса, чем белые люди. Также в группе риска оказались и другие представители этнических групп, пишет CNN.

По словам ученых, которые провели анализ, от осложнений при коронавирусе темнокожие женщины погибали в 4,3 раза чаще, чем белые женщины. Темнокожие мужчины погибали в 4,2 раза чаще, чем белокожие мужчины.

Высокая смертность, по данным Национальной статистической службы Великобритании, также была зафиксирована среди жителей Бангладеша, Пакистана, Индии и смешанных национальностей.

Кроме того, если учесть возраст, риски хронических проблем со здоровьем, демографические факторы, то риск летального исхода от COVID-19 у темнокожих пациентов в два раза выше, чем у других этнических групп.

Как отмечают ученые, эти различия в некоторой степени связаны с социально-экономическим развитием некоторых стран, однако полностью данный факт это не объясняет.

Данный факт подтверждают также и ученые в США. 72% погибших от коронавируса в Чикаго – это темнокожие, при том, что представители этой группы составляют всего 30% населения города.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый агрессивный тип COVID-19.