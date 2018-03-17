91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)

У 91-летней женщины есть платья для любого случая

Вера Зенько из города Воложин, Беларусь, называет свою жизнь "Последние сезоны". Она боится, что каждая весна может стать в ее жизни последней и поэтому очень любит наряжаться. Фотографии стильных нарядов Веры опубликовало сообщество Kiev Fashion Institute на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/kievfashioninstitute)

Первого января 2018 года Вере Зенько исполнился 91 год. Но старости она не боится. Вера очень любит наряжаться, а ее шкаф – это своеобразный ларец с воспоминаниями, ведь каждое платье имеет свою историю.

"Это конец моей жизни. Все такое важное уже было и прошло. Детство, голод, война, любовь, дети. Папу расстреляли немцы. Мама осталась одна, беременная Галиной, и нас четверо. В память о папе я храню самотканый пояс. Он никогда нас не бил, но я была вредная, и однажды он припугнул, что накажет меня, если не перестану делать шкоду. Я испугалась. Вредничать перестала. Пояс до сих пор храню", - рассказывает о своей жизни Вера.

Фото: facebook.com/kievfashioninstitute

Когда Вера была еще маленькой девочкой, она бежала за повозкой, в которой фашисты увозили ее мать, беременную младшей сестрой. Девочка так плакала, что те сжалились и выкинули ее маму из телеги.

Вера прожила всю жизнь в Воложине, который сначала был мультикультурным польским городом, потом стал советским, а потом белорусским. Ее братья и сестры теперь раскиданы по разным городам Украины и Беларуси. Всего их в семье было пятеро.

Фото: facebook.com/kievfashioninstitute

Брат Василий и сестра Ольга уже ушли из жизни, осталось три сестры – Вера, Нина и самая младшая – Галина.

Семья Веры была обычной. Мама была крестьянкой, а отец трудился в местных органах самоуправления.

В родном Воложине Вера вышла замуж, родила троих детей, работала, а потом растила внуков.

Фото: facebook.com/kievfashioninstitute

"Впервые я увидела себя в зеркале, когда мне было около десяти лет. Мы продавали евреям щавель. У них в доме было зеркало. Я расстроилась, когда увидела свое отражение — была бледная, худая и одета в некрасивое пальто. Прибежала домой и плакала. Мама подвела меня к ведру с водой и сказала, что я самая красивая. За мешочек щавеля нам платили пять копеек. Мы с сестрой купили бусы. Я выбрала салатового цвета. Пошла за водой к колодцу, нагнулась посмотреть, глубоко или нет, и — бах — мои бусы полетели вниз. Сколько я плакала! Наверное, и сейчас лежат там", - рассказывает женщина.

Фото: facebook.com/kievfashioninstitute

Образование далось Вере с трудом. Она закончила четыре класса польской школы, а потом сменилась власть. Еще год Вера смогла проучится в советской школы, потом пришли немцы. После войны она смогла окончить 10 класс в вечерней школе.

"После войны окончила 10-й класс в вечерней школе — тогда уже работала в паспортном столе. У меня был хороший почерк, и меня сразу взяли. Появились деньги. Я уже могла шить и покупать наряды. Платья придумывали сами. Фасоны рисовали с прохожих в городе. Мама делала выкройки. Мы с сестрами строчили. Я очень любила шляпки. Поеду в Минск в командировку — обязательно куплю себе новую шляпку", - рассказала Вера.

Фото: facebook.com/kievfashioninstitute

О муже Вера рассказывает мало. Говорит, что он влюбился в ее красивый платок.

"Мама завязывала мне красивый платок и закалывала брошь, чтобы все цветы были видны. Сергей влюбился в этот платок. Потом рассказывал, что не видел ни меня, ни подругу, а только цветы на платке. А я думала, что этот солдатик за нами все ходит и ходит. Вот так и прожили с ним тридцать один год. Троих детей родили. Жили дружно. Ругаться некогда было", - отметила Вера.

Фото: facebook.com/kievfashioninstitute

Муж Веры умер от онкологии после Чернобыля. Через какое-то время Вера открыла в себе дар врачевания. Могла помочь больным людям молитвами. Деньги за свои труды не брала, от продуктов не отказывалась.

"Денег не брала, а от куска хлеба не отказывалась. Так и выживала. Я некрасивая, долгоносая. Сама себя похвалю, тогда смотрю — и правда, красивая. Каждому лицу свой нос идет. Молодые все красивые. Целый альбом этих фотографий. А жизнь пролетела, как один день", - рассказала модница.

Фото: facebook.com/kievfashioninstitute

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