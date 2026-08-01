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Головна Мода та краса Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026
Мода та краса 01 серпня 2026 · 13:51

Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026

Є моделі, які виглядають актуально не один сезон і пасують до всього
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026

Модне літнє взуття 2026 (колаж: РБК-Україна)

Французький підхід до літнього гардероба знову задає тренди: модниці вибирають взуття, яке поєднує комфорт і елегантність. У 2026 році у фаворі - класичні моделі з сучасним акцентом.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Яке взуття в моді літом 2026

Балетки в сіточку

Балетки повернулися у моду вже не перший сезон, але цього літа особливо популярними стали моделі з сіточки. Таке взуття додає образу легкості та створює цікаву гру між класичним силуетом і сучасними деталями.

Французькі дівчата поєднують балетки в сіточку з прямими джинсами, лляними штанами, спідницями міді та сукнями. Завдяки відкритій текстурі вони виглядають менш формально, ніж традиційні балетки, і добре підходять для спекотної погоди.

Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026Балетки в сіточку (фото: instagram.com/annelauremais)

Слінгбеки з гострим носком

Ще одна модель, яка залишається фаворитом у прихильниць французького стилю, - слінгбеки з гострим носком. Взуття з відкритою п'ятою додає образу елегантності, а витягнутий носок візуально робить силует стрункішим.

Такі туфлі легко поєднувати як із класичними речами, так і з повсякденним одягом. Французькі модниці носять їх із костюмами, джинсами, шортами та легкими літніми сукнями.

Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026Слінгбеки на літо 2026 (фото: instagram.com/lenafarl)

Спортивні балетки

Один із найцікавіших трендів літа - поява спортивних балеток. Ця модель поєднує жіночний фасон класичних балеток із комфортом взуття для активного способу життя.

Такі пари часто мають легку підошву, мінімалістичний дизайн і нагадують елементи спортивної естетики. Їх можна носити з широкими брюками, джинсами, трикотажними сукнями або навіть більш строгими речами для створення контрастного образу.

Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026Балетки в спортивному стилі (фото: instagram.com/claire_most)

Кросівки у пастельних відтінках

Попри любов французьких дівчат до класики, кросівки залишаються важливою частиною літнього гардероба. Цього сезону особливо актуальні моделі у ніжних пастельних кольорах - бежевих, лимонних, рожевих, блакитних чи м'ятних відтінках.

Такі кросівки не перевантажують образ і легко замінюють білі базові моделі. Їх поєднують із сукнями, спідницями, джинсами та легкими костюмами.

Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026Кросівки на літо 2026 (фото: instagram.com/claire_most)

Рибацькі сандалі з контрастним носком

Серед незвичних літніх трендів - рибацькі сандалі з контрастними деталями. Особливо популярними стали моделі у поєднанні білого кольору з чорним носком.

Таке взуття має характерний закритий перед і ремінці, завдяки чому виглядає практично, але водночас стильно. Французькі дівчата носять їх із широкими брюками, сукнями та мінімалістичними літніми образами.

Не тільки сандалі: 5 пар взуття, які створюють той самий паризький стиль літом 2026Трендові сандалі на літо 2026 (фото: instagram.com/erinoffduty)

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Теги: Модні тренди Стиль життя Тренди
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