Скончался всемирно известный ученый и общественный деятель

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На момент смерти легенде мировой науки было 96 лет

На 97-м году жизни скончался армянский ученый с мировым именем, иностранный член Российской академии наук Сергей Амбарцумян. Об этом рассказывают в президиуме НАН Армении.

"Национальная академия наук с глубоким прискорбием сообщает, что на 97-м году жизни скончался академик НАН, иностранный член РАН, ученый с мировым именем, один из основателей армянской школы механики, государственный и общественный деятель Сергей Амбарцумян", – говорится в сообщении.

Фото: (facebook.com/liana.shaverdyan)

Сергей Александрович Амбарцумян – доктор технических наук, академик АН Армянской ССР с 1965 года. Родился 17 марта 1922 в Гюмри. В 1970-1977 гг. был директором Института механики, в 1977-1991 гг. – ректором Ереванского государственного университета. Академик Международной инженерной академии, член Международной академии астронавтики, Американского общества механиков и ряда других научных организаций. Был депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Армянской ССР. Удостоен многих государственных наград и званий.

Напомним, что солист популярной беларусской группы скончался в день выступления. Участники группы сообщили о смерти певца за 30 минут до запланированного выступления.

Также мы писали, что известную украинскую телеведущую сбил пассажирский поезд.

Следует напомнить также, что недавно скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей".

Видео: (video.rbc.ua)