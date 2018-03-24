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На YouTube в комментариях обнаружен новый опасный вирус

STYLERНаука и техника        24.03.2018 - 09:24
Фото: youtube (pixabay.com/Kaufdex)
Фото: youtube (pixabay.com/Kaufdex)

Уязвимыми оказались все компьютеры на платформе Windows.

Специалисты по кибербезопасности сообщили об атаке нового вируса, который способен украсть файлы и доступ к учетным записям пользователей.

Подробности опубликовали эксперты компании Dr.Web в своем блоге. Вирус в модификациях Trojan.PWS.Stealer.23012 и Trojan.PWS.Stealer.23198 делает скриншоты экрана и копирует с компьютера текстовые файлы и изображения, а также логины и пароли, сохраненные в браузерах Vivaldi, Chrome, YandexBrowser, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch. Полученную информацию он сохраняет в архив и высылает злоумышленникам.

Вредоносное программное обеспечение распространяется через ссылки в комментариях на YouTube под видом полезных приложений и путеводителей по чит-кодам в компьютерных играх.

Чтобы убедить пользователей скачать вирус с файлообменника, злоумышленники сопровождают ссылки одобрительными комментариями, написанными от имени поддельных аккаунтов. Уязвимыми оказались все компьютеры на платформе Windows.

Продукты Microsoft для персональных компьютеров в последние годы остаются одной из наиболее частых мишеней атак хакеров. В феврале группировка CODEX сообщила о взломе пяти алгоритмов цифрового ограничения Windows 10 UWP, — ранее эта универсальная платформа считалась "неприступной".

Отметим, YouTube назвал самые популярные видео 2017 года в мире и Украине.

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Теги: youtube
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