В Запорожской области обнаружили скелет древнего охранника (видео)

Фото: facebook.com/mamaigora

Археологи проводили раскопки на Мамай-горе

В Запорожской области группа археологов нашла захоронение XV века. Об этом ученые сообщили на странице в Facebook.

Археологи проводили раскопки на Мамай-горе – это один из крупнейших в Европе могильников. Именно здесь обнаружили скелет средневекового охранника.

Видео: Археологи нашил средневекового охранника (facebook.com/mamaigora)

"Предполагаем, что возможно, это мог быть представитель племени, которое обеспечивало услуги охраны, так как находилось рядом с самой переправой нижнего Поднепровья", - рассказали исследователи.

Мамай-гора постепенно сползает в Каховское водохранилище. За последние 30 лет рухнуло почти 400 метров берега. Ученые говорят, что остановить процесс разрушения одного из крупнейших в Европе могильников невозможно.

Скриншот поста (facebook.com/mamaigora)

Ранее в Запорожье нашли уникальный затонувший корабль XVII века.

В Запорожье возле Хортицы нашли затонувший корабль, который предположительно был построен XVII века. Об этом сообщил руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия на странице "Хортица-Скуба" в Facebook.

"Это была узкая лодка до четырех метров шириной при длине до 20 метров. Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающимся изящным косым штевнем", – написал он.

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