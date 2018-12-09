Диагностировали бронхит: врачебная халатность едва не убила ребенка

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Ребенок пережил две операции из-за неправильного диагноза

В Харькове в детской поликлинике маленькому ребенку поставили диагноз бронхит. Спустя несколько дней ребенок начал блевать кровью, температура поднялась до 40 градусов Цельсия — у полуторагодовалой малышки обнаружили жидкость в легком и инородный предмет в желудке. Если бы не опытные врачи областной больницы — ребенок впал бы в кому, рассказывает журналисту Styler мама девочки, пострадавшей из-за халатности врачей.

Валентина — мама двух дочерей, которая воспитывает детей самостоятельно. Говорит, второй ребенок был недоношенным и родился на шестом месяце вынашивания. В пятницу, 30 ноября, из-за плохого самочувствия малышки она была вынуждена обратиться в детскую поликлинику, где врач хамоватым тоном выставила ее за дверь, сказав, что у ребенка просто режутся зубы, и плохое самочувствие — норма. Симптомы не проходили и взволнованная мама пришла к тому же врачу еще раз. В этот раз диагноз изменился — по рентгену врач установила бронхит и выписала список лекарств на сумму около 2 тыс. гривен.

"Она мне сказала: "ой, мамочка, не волнуйтесь, у вас обструктивный бронхит, попьем сиропики". Назначила мне этот "Лазолван", который, как мне сказали позже врачи (Харьковской областной детской больницы №7 – прим. ред.), не пьется даже при бронхите. Такую дозу которую она нам назначила не дают в таком возрасте, с тем учетом, что мы недоношенные, шестимесячные. У нас ни одной прививки нет, половину препаратов нам просто нельзя. И она знала об этом, и назначила", – рассказывает потерпевшая.

Интересно, что врач делала рентген, однако, как она утверждала в разговоре с корреспондентом — на снимке инородного предмета не было видно.

Спустя два дня после назначения препаратов малышку с 40-градусной температурой забрала "скорая".

"У нее температура 40 градусов. Блевала кровью. Вызвали скорую, врачи сделали жаропонижающий укол. Приехали туда, мне говорят: "мамочка, вы больная?!", – вспоминает Валентина.

Как оказалось, в течение 20 дней в желудке полуторагодовалого ребенка находился металлический цветочек, который малышка откусила от игрушки. Как рассказали врачи, инородный предмет за время пребывания в организме успел окислиться, создать язву и дырку в легком, отчего в него и попала жидкость.

Фото: Рентген (Киселева Анна/РБК-Украина)

"Вышел врач, схватился за голову и спрашивает: "мамочка, вы больная? Чего вы ждали?". Угрожал вызвать полицию, потому что не уследила за ребенком, вред был нанесен. Нас сначала прокапали, потом прооперировали, пытались протолкнуть цветочек, чтоб самостоятельно вышел", — говорит потерпевшая.

Своей вины в произошедшем девушка не отрицает: говорит, действительно не уследила. Однако, обращалась к врачу, как только заметила первые признаки интоксикации. О том, кто будет нести ответственность неясно, мама планирует судиться.

Около суток ребенок ждал начала медикаментозного лечения, на которое требовалось около 12 тыс. гривен. Пока мама собирала деньги, состояние девочки ухудшилось. Врачи подключили маленькую Онору к аппаратам искусственного дыхания и на волоске от смерти отвезли в Киев в пульмонологическое отделение. Малышка едва не впала в кому. Там врачи сказали, что нужного лекарства в Киеве нет и направили маму одну за лекарством в Полтаву.

Фото: Онора (Киселева Анна/РБК-Украина)

В воскресенье, 9 декабря, врачи прооперировали малышку — откачали жидкость из легкого и достали инородное тело. Состояние Оноры стабильное, но откуда брать деньги на дальнейшую реабилитацию Валентина не знает, так как сумарно заняла и потратила за несколько дней более 50 тыс. гривен. Родители Валентины погибли, а родственники выгнали из дому, с требованием отдать неугодного ребенка в детский дом.

Киселева Анна специально для РБК-Украина

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Видео: (video.rbc.ua)