Помогите найти: в Харькове пропала восьмилетняя девочка

Коллаж РБК-Украина

Девочка вышла из дома 27 декабря и до сих пор не вернулась

Московский отдел полиции Харьковской области разыскивает восьмилетнюю Марию Лещенко. Приметы девочки сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Фото: Мария Лещенко (Национальная полиция)

Мария Лещенко, 2010 года рождения, вышла из дома в четверг, 27 декабря и до настоящего времени не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно.

Приметы девочки: худощавого телосложения, рост около 140 сантиметров, волосы светлые.

На девочке была надета куртка сиреневого цвета, черные брюки, сапоги с розовыми вставками и серая шапочка.

Фото: Мария Лещенко (Национальная полиция)

Полиция обращается к жителям Харькова с просьбой помочь отыскать ребенка. Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефону: (057) 738 -30 -24 или позвонить на горячую линию полиции по номеру "102".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Хмельницкой области пропала девочка. В Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова. Она вышла поздно вечером из бара "Юность" в Шепетовке, но домой так и не явилась, и никто не знает о ее местонахождении.

А также писали о том, что в Харьковской области пропала девушка. В Харьковской области в городе Изюм разыскивают Елизавету Мажирину, которая 9 декабря ушла из дому и до сих пор ее местонахождение не известно.