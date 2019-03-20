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Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочка в розовом

STYLERНужна помощь    20.03.2019 - 08:53
Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочка в розовом
Розыск 12-летней девочки в Киеве - Гринченко Анастасии (коллаж РБК-Украина)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении девочки, просят обращаться в полицию

В Киеве разыскивают 12-летнюю девочку, Гринченко Анастасию Валерьевну, 2006 года рождения. Последний раз ее видели по адресу улица Героев Космоса в Святошинском районе. В розыск девочку объявило Святошинское управление полиции.

Приметы Анастасии: девочка выглядит на 13-14 лет, высокого роста (170 см), среднего телосложения, волосы русые до плеч.

На момент исчезновения она была одета в куртку розового цвета, черные лосины с розовыми полосками, а также розовые кроссовки.

Помогите найти: в Киеве пропала 12-летняя девочка в розовом

Розыск 12-летней девочки в Киеве - Гринченко Анастасии (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении девочки, просят обращаться в полицию на горячую линию 102.

Напомним, в Харькове разыскивают двух маленьких братьев, которых похитили родственники и увезли в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве уже вторую неделю разыскивают 15-летнюю Софию Шептицкую.

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