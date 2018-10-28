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Пропали дети: в Киеве ищут несовершеннолетних брата и сестру (фото)

STYLERНужна помощь    28.10.2018 - 09:30
Иллюстративное фото: (pixabay.com)
Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Обстоятельства, по которым пропали дети, не сообщаются

В Дарницком районе Киева сообщили о пропаже двух несовершеннолетних детей. Родители разыскивают 6-летнюю Бабкину Анну Денисовну и 4-летнего Бабкина Даниила Денисовича. Об этом сообщается в сообществе "Розшук дітей ГУНП у м. Києві - офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" в Facebook.

"Дарницким УП разыскиваются несовершеннолетние брат и сестра Бабкина Анна Денисовна, 2012 г. р. и Бабкин Даниил Денисович, 2013 г. р. При наличии любой информации о возможном местонахождении детей, просьба сообщать по телефону 102 или дежурную часть Дарницкого УП 044572 71 02", — говорится в сообщении.

Пропали дети: в Киеве ищут несовершеннолетних брата и сестру (фото)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/rozsukkidskyiv

В полиции также предоставили фотографию пропавших детей. При наличии любой информации о возможном местонахождении детей обращайтесь в полицию.

Пропали дети: в Киеве ищут несовершеннолетних брата и сестру (фото)

Фото: (facebook.com/rozsukkidskyiv)

До этого сообщалось, что в Киеве не вернулся домой молодой парень.

Напомним, что в Киевской области мужчина удерживал в рабстве 28 нелегалов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пропала 14-летняя девочка.

Видео: (video.rbc.ua)

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