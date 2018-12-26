Помогите спасти: врачебная халатность едва не погубила жизнь полуторагодовалой девочки из Харькова

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

На пути в здоровой жизни у маленькой Аноры дорогостоящая реабилитация

За декабрь полуторагодовалая Анора пережила три операции: откачивание жидкости из легких, извлечение инородного предмета из желудка, восстановление почек и печени. С начала декабря мама Аноры вынуждена была занять и потратить более 100 тысяч гривен, но сейчас брать деньги неоткуда. Если бы не врачебная халатность - дорогостоящее лечение не потребовалось бы. Об этом Валентина Черпусова рассказала корреспонденту Styler.

Маленькая Анора больше трех недель находилась в реанимации детской областной больницы в Киеве в отделении пульмонологии. За это время организм недоношенной полуторагодовалой девочки перенес три сложные операции. Из-за рождения на шестом месяце беременности многие лекарства ребенку не подходят, потому начались проблемы с печенью и почками. Сейчас Анора проходит основательный курс реабилитации: после трех недель в реанимации малышку наконец-то перевели на стационарное лечение. Правда, один день восстановления обходится около 1,5 тысяч гривен, а врачи не берутся прогнозировать курс реабилитации — говорят, не меньше месяца. Сейчас ребенка лечат "в долг", но врачи планируют прекратить реабилитацию, если не поступят средства за потраченные лекарства.

Как ранее рассказывала Валентина, ребенок попал в больницу в состоянии острой интоксикации. Врачи харьковской детской поликлиники не заметили на рентгеновском снимке инородного тела, а за длительное пребывание в организме малышки металлического цветочка с игрушки, открылась большая язва в желудке и легком. Несколько раз врач поликлиники ставила ложные диагнозы и даже назначила лекарства имеющие явные противопоказания для ребенка. В результате в лихорадочном состоянии Анора была доставлена в детскую областную больницу №7, где без медикаментозного лечения через сутки была подключена к аппаратам искусственного дыхания. Ночью ребенок экстренно был отправлен в детскую пульмонологию в Киеве, где малышка пережила три операции.

Фото: (Киселева Анна/РБК-Украина)

Валентина считает, что если бы не врачебная халатность, то ребенка удалось бы спасти без операций. Сейчас из-за отверстия в стенке легкого, обструкции почек и развивающегося цирроза печени на фоне сложного лечения, ребенок навсегда может остаться инвалидом.

Мама девочки говорит, что главные проблемы решены, однако реабилитация в данном случае является решающей. В случае, если не восстановить организм, могут развиться хронические болезни, уже развивается цирроз.

"Недавно у меня умер отец, я не хочу потерять еще и дочь. Все могут попасть в такую ситуацию, но не все помогают. Всегда можно сделать вид, что нет денег или что ты недавно жертвовал на что-то, а можно просто не выпить одну чашку кофе и спасти кому-то жизнь. Умоляю, помогите спасти мою доченьку", — просит Валентина.

Фото: (Киселева Анна/РБК-Украина)

Реквизиты для помощи:

4188 3710 2411 4754 - Chepusova Valentina, Альфа-банк (мама Аноры);

5375 4141 0116 4506 - Милова Татьяна Геннадиевна, ПриватБанк (тетя Аноры).

Валентина также выразила благодарность всем тем, кто уже оказал помощь.

Напомним, что ранее мы рассказывали о халатности врачей, которая привела маленькую Анору в предсмертное состояние. В Харькове в детской поликлинике маленькому ребенку поставили диагноз бронхит. Спустя несколько дней у ребенка началась кровавая рвота, температура поднялась до 40 градусов Цельсия — у полуторагодовалой малышки по имени Анора обнаружили жидкость в легком и инородный предмет в желудке. Если бы не опытные врачи областной больницы, ребенок впал бы в кому.

Ранее мы писали, что Николай Тищенко и Олег Скрипка просят украинцев спасти 12-летнего мальчика. Доктора неустанно борются за жизнь 12-летнего Дениса Терещука, диагноз которого – врожденная патология желудочно-кишечного тракта.