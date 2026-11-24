Відомий український ресторатор Савва Лібкін нещодавно вчетверте одружився. Його обраницею стала телеведуча Анастасія Даугуле, з якою він уже мав романтичні стосунки в минулому. До цього бізнесмен пережив три розлучення та став батьком чотирьох доньок.

Про те, що відомо про всіх дружин Савви Лібкіна та як складалося його особисте життя, пише Styler.

Перша дружина - Римма Сокол

Першою офіційною дружиною Савви Лібкіна стала Римма Сокол. Пара одружилася у 1985 році, коли майбутній ресторатор лише починав свій професійний шлях.

Разом вони займалися розвитком ресторанного бізнесу, а у 1987 році в подружжя народилася донька Юлія.

Згодом подружжя вирішило розлучитися, але навіть після завершення шлюбу їм вдалося зберегти добрі стосунки.

Савва Лібкін з першою джужиною Риммою (фото: з відкритих джерел)

Стосунки з Оленою

Після розлучення з першою дружиною Савва Лібкін розпочав стосунки з жінкою на ім'я Олена.

Пара не реєструвала шлюб офіційно, але у 2000 році в них народилася спільна донька Ніколь. Вона стала другою дитиною ресторатора.

Хоча Олена не була офіційною дружиною Лібкіна, вона займає важливе місце в історії його особистого життя.

Савва Лібкін з Оленою (фото: з відкритих джерел)

Друга дружина - Лілія

Наступною офіційною дружиною Савви Лібкіна стала Лілія.

Їхній шлюб тривав приблизно п'ять років. За цей час у подружжя народилися дві доньки: Софія у 2008 році та Мія у 2012-му.

Згодом пара розлучилася. Причини розриву публічно детально не висвітлювалися.

Савва Лібкін з Лідією та доньками (фото: з відкритих джерел)

Третя дружина - Марина Маричева

У квітні 2021 року ресторатор одружився втретє. Його обраницею стала журналістка та продюсерка Марина Маричева, яка була молодшою за нього на 33 роки.

Весілля відбулося в одному з ресторанів Лібкіна в Одесі. Пара не приховувала своїх стосунків та ділилася спільними фотографіями.

Але цей шлюб також завершився розлученням. У грудні 2023 року ресторатор повідомив, що вони з Мариною вирішили розійтися. За його словами, рішення було спільним, а розставання відбулося без взаємних образ.

Савва Лібкін з Мариною Маричевою (фото: з відкритих джерел)

Четверта дружина - Анастасія Даугуле

У 2026 році Савва Лібкін одружився вчетверте. Його дружиною стала українська телеведуча Анастасія Даугуле, яка молодша за ресторатора на 26 років.

Пара зустрічалася у 2014-2017 роках. Тоді Савва жив в Одесі, а Анастасія в Києві. Закохані їздили одне до одного, проводили час разом і подорожували, але спільного побуту не мали. Згодом вони розійшлися, хоча повністю спілкування не припинили.

У грудні 2025 року стало відомо, що Лібкін і Даугуле відновили стосунки. На початку вересня 2026 року пара офіційно зареєструвала шлюб у Центральному РАЦСі Одеси.

Як розповіли молодята, святкування відбулося в ресторані "Дача". Весілля було камерним, на ньому були присутні лише 18 людей разом із молодятами. Організацією свята Лібкін займався самостійно, без допомоги весільної агенції.

Особливо незвичною виявилася фотосесія подружжя. Молодята побували на одеському ринку "Привоз", де Савва купив для нареченої пучок петрушки, який став її весільним букетом.

Також пара фотографувалася біля моря та на кухні ресторану "Дача", де ресторатор готував картоплю та рибу у весільному вбранні.

Сам Лібкін зізнався, що почуття до Анастасії зберігав протягом багатьох років.

"Я завжди був закоханий у неї, і це ніколи не було таємницею", - розповів ресторатор.

Савва Лібкін з Анастасіяєю (фото: з відкритих джерел)

Скільки дітей має Савва Лібкін

Від попередніх шлюбів і стосунків ресторатор має чотирьох доньок.

Юлія - народилася у 1987 році в першому шлюбі з Риммою Сокол.

Ніколь - народилася у 2000 році від стосунків з Оленою.

Софія - народилася у 2008 році в шлюбі з Лілією.

Мія - народилася у 2012 році також у шлюбі з Лілією.

Крім того, Лібкін уже став дідусем. Його старша донька Юлія має доньку Яну.