Помер голос Дамблдора з "Гаррі Поттера": пішов із життя народний артист Євген Шах

Пішов із життя народний артист України Євген Шах. Сумну звістку повідомили його колеги з Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де актора пам'ятатимуть не лише як талановитого артиста, а й як надзвичайно світлу людину.

Styler з посиланням на допис драмтеатру з офсторінці у Facebook розповість детальніше.

У Театрі Франка повідомили про смерть Євгена Шаха

Про смерть народного артиста України повідомили його колеги з Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. У прощальному дописі вони поділилися теплими спогадами про актора, наголосивши, що він був особливою людиною не лише на сцені, а й у повсякденному житті.

У театрі зазначили, що Євген Шах умів підтримати інших, розрадити та подарувати гарний настрій навіть у складні моменти.

"Є люди, чия присутність робить життя світлішим - не гучними словами чи великими жестами, а своєю добротою, щирістю, умінням бути поруч, підтримати, розсмішити, подарувати тепло навіть у найважчі дні. Саме таким ми назавжди запам’ятаємо нашого друга та колегу, народного артиста України Євгена Шаха", - йдеться у повідомленні.

Окремо колектив згадав про талант і людяність артиста, які відчували всі, хто мав нагоду з ним спілкуватися та працювати.

"Неймовірно світла, щира, добра людина. Талановитий актор, який умів бути справжнім і на сцені, і в житті. У Євгені Михайловичі було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч", - написали колеги.

У Театрі Франка також подякували за роки спільної роботи, вистави та моменти, які тепер залишаться в пам'яті назавжди.

"Ми безмежно вдячні долі за те, що мали щастя знати його, працювати поруч, розділяти з ним сцену, радощі й переживання", - додали в театрі.

На завершення колектив висловив співчуття родині та близьким актора.

"Вічна пам'ять і шана…", - резюмували у Франка.

Чим запам'ятався Євген Шах: від Театру Франка до "Гаррі Поттера"

Євген Шах народився 9 лютого 1946 року на Львівщині, у селищі Куликів. Його професійний шлях розпочався з драматичної студії при театрі ім. І. Франка, яку він закінчив у середині шістдесятих. Невдовзі актор приєднався до трупи театру, з яким згодом пов'язав майже все своє творче життя. Також він здобув фахову освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

На франківській сцені артист втілив чимало різнопланових образів. Серед вистав за його участю - "Мартин Боруля", "Ліс", "Весілля Фігаро", "Тев'є Тевель" та "Енеїда".

Його майстерність відзначили й на державному рівні: Євген Шах отримав звання заслуженого артиста України, а згодом - народного. Також він став лауреатом театральної премії "Київська пектораль" за роль Омелька у виставі "Мартин Боруля".

Не менш впізнаваним актор став завдяки роботі в кіно та дубляжі. Зокрема, його голосом в українській версії фільмів про Гаррі Поттера говорить професор Албус Дамблдор - директор школи магії Гоґвортс. Ця робота подарувала голосу Євгена Шаха особливе місце в пам'яті багатьох українських глядачів.

За десятиліття творчої діяльності він залишив помітний слід в українському театрі, кіно та дубляжі.